Ридли Скотт послал куда подальше российского кинокритика

Они обсуждали фильм "Последняя дуэль".

Знаменитый британский режиссер Ридли Скотт не согласился с высказываниями российского кинокритика – Антона Долина.

Недавно Долин на своем YouTube-канале "Радио Долин" опубликовал новое видео, в котором он рассказывал о творчестве Скотта. Кинокритику даже удалось связать по видеосвязи с режиссером.

Впрочем, когда они начали говорить о новом фильме Скотта, то что-то пошло не по плану. Кинокритик заявил, что "Последняя дуэль" более реалистичная картина, чем "Царство Небесное" и "Робин Гуд".

Ридли Скотт / Associated Press

Впрочем, Ридли Скотту это не понравилось. Он перебил Долина и послал его куда подальше.

"Сэр, идите на**й, идите на**й, спасибо! Идите на**й", — сказал Скотт.

Интересно, что в субтитрах слова режиссера перевели так: "Вы не правы, сэр. Я с вами не согласен".

Позже Долин объяснил разговор между ним и Скоттом. Кинокритик заявил, что просто сказал свое замечание, а режиссер обиделся.

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