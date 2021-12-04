Коронавирус достался еще одного вида животных: какие симптомы

Среди сотрудников зоопарка и ветеринаров пока нет подтверждений COVID-19.

У двух бегемотов в зоопарке Антверпена в Бельгии был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщают издания De Standaard и газета Het Nieuwsblad.

Заболели два бегемота по прозвищам Имани (14,5 лет) и Хермиен (41 год). У животных начался насморк, после чего ветеринары взяли у них анализы. Пока не известно, почему бегемоты заболели, зоопарк соблюдал строгие карантинные меры, сотрудники и ветеринары не были инфицированы.

"Насколько мне известно, это первый случай с этим видом. Во всем мире этот вирус в большинстве своем зарегистрирован у человекообразных обезьян и животных из семейства кошачьих", — заявил ветеринар.

Пока животные чувствуют себя хорошо, но находятся на изоляции. Издание уточнило, что после заражения бегемотов зоопарк временно закрылся для посещения

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у большинства азиатских львов и горилл, которые содержатся в зоопарке города Роттердам (Нидерланды).

Как сообщалось, в США три снежных барса умерли в зоопарке от осложнений, вызванных коронавирусом.

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