Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2022 рік

За східним календарем символом 2022 року буде Синій Водяний Тигр, який вступить у свої права 1 лютого 2022 року, а передасть управління Синьому Кролику 21 січня 2023 року.

Початком нового року за східним (китайським, японським) календарем вважають перший молодик після 19 січня у знаку Водолія. Відповідно, початок нового року за східним календарем у різні роки варіюється від 20 січня до 20 лютого. Усі роки представлені у вигляді тотемної тварини, стихії та кольору, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Тигр – символ енергії, сили та таланту, шляхетності та щастя. Ця неймовірна динамічна енергія може бути використана як із конструктивною, так і з деструктивною метою. Він творець та руйнівник. Символізує також королівську гідність, жорстокість, лютість, гнів, але й швидкість. Це образ величі та дикої сили, тому Тигр може бути символом як агресії, так і захисту. У деяких країнах Тигр шанується як один із вартових чотирьох сторін світу.

Враховуючи потужні планетарні впливи 2022 року, можна говорити про схожість енергій, співзвучність процесів григоріанського та східного календаря. Починається новий рік у період ретроградної Венери, що накладає певний відбиток на події року – успіх багато в чому залежатиме від наявної бази – попередніх напрацювань, старих контактів, перевірених партнерів. Для багатьох 2022 стане часом повернення до колишніх взаємин.

Від 29 грудня 2021 року Юпітер, планета-благодійник, входить у знак Риби, де має статус другого управителя. Проходження цим знаком у 2022 відбуватиметься у два етапи: Перший: від 29 грудня 2021 року до 11 травня 2022 року. Другий: від 28 жовтня до 20 грудня 22-го року. Під час свого транзиту Рибами Юпітер не утворює напружених аспектів з іншими повільними планетами, навпаки, його підтримують гармонійні аспекти від Плутона в Козорозі і Урана в Тельці. Також посилює «планету Великого Щастя» з'єднання з Нептуном — головним управителем Риб.

Нагадають про себе справи та проєкти, розпочаті в період від 14 травня до 28 липня 2021, – 2022-го розпочнеться їхній активний розвиток та завершення. Транзит Юпітера Рибами дає змогу поліпшити своє соціальне становище. Однак Риби — дуже ідеалістичний знак, а в поєднанні з оптимізмом Юпітера очікування можуть стати настільки ідеалістичними, що призведуть до розчарувань. Крім того, у цьому ж знаку перебуває Нептун, який посилює такі тенденції.

Від 11 травня до 27 жовтня 2022 року Юпітер увійде на знак Овна – перший знак зодіаку. Цей час стане найбільш сприятливим для будь-яких починань, які отримають свій активний розвиток та розширення від 21 грудня 2022 року, а реальні результати будуть отримані 2023 року. Гармонійна взаємодія Юпітера з іншими повільними планетами дасть благодатний ґрунт для зростання, надасть нові перспективи, можливості для розвитку, руху в ширину і вгору, свободу самовираження та прояви своєї індивідуальності.

Мабуть, найважливішою астрологічною подією 2022 року є епохальне поєднання Юпітера та Нептуна у знаку Риб 12 квітня. Його вплив ми відчуватимемо практично весь рік, за винятком періодів, коли Юпітер на кілька місяців увійде на знак Овна. Попереднього разу планети зійшлися у знаку Риб навесні 1856 року. Звернувшись до історії, можемо зрозуміти тло подій та атмосферу, яку створюють Юпітер та Нептун, поєднуючись у знаку свого управління. Загалом, мирний час, було завершено Кримську війну, народилися легендарні Зигмунд Фрейд та Нікола Тесла, сформульовано закон Дарсі – закон фільтрації рідин та газів у пористому середовищі, активно розвивалося театральне мистецтво.

З'єднання Юпітера і Нептуна в Рибах призведе до збільшення опадів на всій планеті, посилиться танення льодовиків, збільшиться кількість вірусів, але також вчені просунуться у їх вивченні. 2022 року швидкими темпами розвиватиметься медицина, психологія, фармакологія. Міжнародні екологічні організації приділятимуть велику увагу водному середовищу та удосконаленню морського транспорту. З'являться нові ініціативи щодо очищення морів та океанів від сміття. Буде спостерігатися активний розвиток у фармацевтичній, хімічній та нафтовидобувній промисловостях.

Порівняно з 2021 роком, 2022 принесе всім більше радості та щасливих подій. Юпітер уникнув обмежувального впливу Сатурна – майже весь 2021 рік обидві планети перебували у Водолії. Всі люди втомилися від великої кількості нових ідей і ситуацій, які закріпачували, заганяли в рамки, створювали серйозні перешкоди на шляху розвитку. Сатурн продовжує рухатися Водолієм у 2022-му, водночас його жорсткий вплив дещо слабшає. Білий Місяць – світла кармічна точка, що входить у знак Водолія 12 лютого і рухатиметься цим знаком до 13 вересня 2022 року, після чого на 7 місяців перейде на знак Риби. Транзит Білого Місяця Козорогом значно згладить складні, які стримують, енергії Сатурна.

Від 18 січня 2022 Місячні Вузли змінюють знаки Зодіаку, входять у вісь ресурсів: Північний Вузол – на знак Тельця, а Південний – на знак Скорпіона на півтора року. Цикл звернення місячних вузлів у середньому становить 18,5 року, тому можна віднести вплив і прояв місячних вузлів на людину, як соціальний та суспільний. Лінію (вісь) Місячних Вузлів можна порівняти з річкою життя, яким пливе кожен з нас. Течія річки спрямована від Південного вузла (Вихідного) до Північного (Вихідного). Інакше кажучи, Північний Вузол – це щось нове для людини. Те, що веде кожного у напрямі досягнення життєвої мети.

Чим сміливіше людина рухається в майбутнє – вивчає, пізнає сучасні тенденції, монетизує свої знання та навички, тим більша ймовірність, що за черговим новим життєвим поворотом відкриється ще більш приваблива перспектива. Необхідно докласти зусиль, щоб визначити своє майбутнє, створити свою індивідуальність та зміцнити свій усвідомлений розвиток. Телець – символ стихії Землі, тому можна говорити про створення фундаменту у глобальних масштабах.

Попередній транзит Місячних Вузлів за найпотужнішою віссю зодіаку Телець – Скорпіон проходив від травня 2003 до грудня 2004 року. Загалом це був вдалий період для всіх країн – освоювали ресурси, вивчали і створювали нові ринки, нафтові долари стабільно поповнювали бюджет і підтримували зростання економіки та розвиток багатьох держав, розроблялися нові родовища газу та вводилися в експлуатацію.

Минулий досвід, пов'язаний із Південним вузлом, який від 18 січня 2022 року входить у знак Скорпіона, є основою, фундаментом для просування вперед. Цей знак пов'язують із кризами та глобальними трансформаціями, один із найтаємничіших та найскладніших. Але Північний Вузол у Тельці від 18 січня 2022 року сприятиме стабілізації та підвищенню якості життя. Цей знак накопичує та зберігає спокій, відповідає за матеріальні блага та особистий добробут.

Затемнення 2022 року також проходять віссю фіксованих знаків Телець – Скорпіон:

30 квітня – Сонячне затемнення в Тельці

16 травня – Місячне затемнення у Скорпіоні

25 жовтня – Сонячне затемнення у Скорпіоні

8 листопада – Місячне затемнення в Тельці

Усі затемнення 2022 року торкнуться питань, пов'язаних із фінансами, цінностями, власністю, фізичними та матеріальними ресурсами, опором змін. Для багатьох людей 2022-й стане часом переоцінки відносин із грошима і майном, змусить поглянути на життя по-новому і знайти те, що допоможе знайти комфорт і нові способи збільшення доходу. Активні енергії знаків Телець – Скорпіон допоможуть знайти вирішення проблеми, яка давно не дає спокою.

У липні 2022 року поєднання Північного Вузла та Урану в Тельці, події літніх місяців виявляться доленосними для багатьох людей, здебільшого мають несподіваний, оновлювальний характер. Щоб пройти цей період із мінімальними потрясіннями, дослухайтеся до своєї інтуїції та своєї підсвідомості, звільняйтесь від зв'язків і зобов'язань, що віджили своє, від усього зайвого і безперспективного.

Від 30 жовтня 2022 року до 1 січня 2023 року, Марс, планета активності, сили, ініціативи перебуває в ретроградному русі на знаку Близнят. У ретрофазі планета буває раз на два роки протягом півтора місяця. Минулий період ретроградного Марса у Близнятах відбувався від 15 листопада 2007 року до 31 січня 2008 року. Згадавши події того періоду, ви знайдете цінні підказки на основі попереднього досвіду, зможете уникнути неприємностей, пов'язаних із питаннями комунікації, взаємин із родичами, поїздками, переміщеннями, навчанням, угодами купівлі-продажу.

Від 15 квітня 2022 року до 9 січня 2023 року Чорний Місяць – кармічна негативна точка – рухається за знаком Рака, активізує складні сімейні теми, питання, пов'язані з Батьківщиною, батьками, корінням. Стан захищеності держав від внутрішніх та зовнішніх загроз виходять на перший план. Кожна країна буде прагнути захистити свої національні інтереси, але яким чином, залежить від рівня усвідомленості уряду. Варіанти розвитку ситуації можуть бути різними, між окремими державами, не виключені військові конфлікти.

Всім відомі періоди ретроградного Меркурія 2022 року:

1) 14 січня-4 лютого 2022 року: ретроградний Меркурій у Водолії, принесе складнощі у колективну діяльність та у взаємини з друзями та однодумцями.

2) 10 травня-3 червня 2022 року: період ретроградного Меркурія починається в Близнятах і закінчується в Тельці. У цей час акцентуються теми, пов'язані з грошима, борговими зобов'язаннями, розподілом ресурсів.

3) 10 вересня-2 жовтня: ретроградний Меркурій у Терезах підніме питання, пов'язані з особистими та діловими відносинами, принесе спогади та жаль про те, що було, але вже не повернеться.

Рік Синього Водяного Тигра обіцяє бути яскравим і значущим для всіх, принесе несподівані повороти долі, але водночас планетарні енергії року набагато гармонійніші, ніж у 2020 – 2021 роках. Формуються сприятливі обставини, що дають можливість посилити особистий вплив, підвищити соціальний статус або, принаймні, дозволять зрозуміти, як досягти головної життєвої мети.

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