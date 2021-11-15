Гороскоп шлюбу на 2022 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп шлюбу на 2022 рік для всіх знаків зодіаку

Шлюб – одна з найважливіших сторін у житті людини. Сенс шлюбу полягає у знаходженні партнера, який відображатиме несвідомі потреби людини, та офіційному оформленны стосунків із нею.

У ширшому значенні людина повинна поєднати в собі дві протилежності, Інь і Ян, і прийти до однієї цілісності, до того, що ми називаємо Свідомістю. Вибір дати одруження та вінчання має великий вплив на добробут майбутнього шлюбу, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Дату проведення офіційної реєстрації шлюбу можна підібрати так, щоб сім'я виявилася якомога гармонійнішою. Водночас необхідно розуміти різницю в любовних взаєминах до шлюбу і в шлюбі, тому що їхня якість часто різна. У стосунках до шлюбу присутня свобода і незалежність, у шлюбі ж цього може не бути. Або навпаки – атмосфера стабільності, оформленості взаємин призводить до розкриття почуттів.

Важливо визначити, що кожен з партнерів має на увазі під словом "шлюб", чи сприймає він його як щось, що дарує щастя і гармонію, або він вступає в нього, тому що "так треба". В основному, люди укладають шлюб за інерцією, оскільки його укладання вважається "нормою", правилом. Зараз, у сучасному світі люди одружуються в пізнішому віці, а іноді взагалі не прагнуть до нього.

Перший шлюб, в основному, відбувається за інерцією, а ось чи одружиться людина вдруге – це вже наступне питання. Тому необхідно підійти з усією відповідальністю до питання дати вибору офіційного укладання шлюбу. Природою задумано та генетично зумовлено, що сім'я, шлюб потрібні для продовження роду. І вважається нормальним, що поняття кохання та шлюбу часто не пов'язують між собою.

Венера – особиста планета, що відповідає за офіційний шлюб, партнерство, бажання, гармонію, кохання, має величезний вплив на людей. Транзити Венери за знаками зодіаку створюють певний фон, умови, в яких народжується сім'я, тому правильно підібрана дата реєстрації збільшить можливості та шанси на гармонійний офіційний шлюб.

Період транзитної ретроградної Венери не рекомендується для весільної картки. 2022 року Венера в ретроградному русі до 30 січня – бажано в цей період не укладати офіційні шлюби та не обговорювати подібні питання. Можуть бути винятки, коли в особистих гороскопах обох партнерів Венера ретроградна. Але це буває вкрай рідко – адже раз на півтора року на 40 днів планета входить у таку фазу руху, звідси можемо зрозуміти кількість людей, які мають таку особливість.

Юпітер – соціальна планета, підтримує офіційно узаконені взаємини, традиційний шлюбний союз, до того ж, ретроградність планети немає негативного впливу, на відміну ретроградності особистих планет.

2022 року Юпітер має сильне становище в знаках — до 11 травня рухається Рибами (тут статус другого управителя). Від 11 травня до 27 жовтня – в Овні, статусу в цьому знаку не має, але транзит Юпітера Овном (перший знак зодіаку) сприятливий для будь-яких починань.

28 жовтня знову повертається на знак Риби, де пробуде до 21 грудня. І від 21 грудня 2022 року до 16 травня 2023 рокутпродовжить транзит Овном. Відповідно, представникам знака Риби, Рак, Скорпіон, Телець, Козоріг можна орієнтуватися під час вибору сприятливих дат із тих періодів, коли Юпітер рухається Рибами.

Рекомендації Овнам, Левам, Стрільцям, Близнятам, Водоліям – почніть вибирати з тимчасових відрізків транзиту Юпітера Овном. Далі, звузьте інтервал пошуку, враховуючи положення Венери. Транзити Венери за знаками Зодіаку найважливіші.

Тому, представникам всім знаків, насамперед, варто звернути увагу на такі сприятливі періоди :

1) 30 січня – 5 березня 2022 року: Венера рухається Козорогом, допомагає зробити шлюб довгостроковим і корисним для всіх учасників взаємин. Найбільш гармонійний період для Козорогів, Тельців, Дів, а також Риб та Скорпіонів.

2) 6 березня – 5 квітня 2022 року: період транзиту Венери Водолієм. У цю більшість людей не особливо прагнуть шлюбу — більше хочуть свободи, дружніх взаємин, цікавих зустрічей із партнером. Але загалом цей час сприятливий для представників символів стихії Повітря: Водолій, Близнята, Терези. Також може допомогти Овнам і Стрільцям ухвалити рішення освідчитись або прийняти пропозицію зв'язати себе шлюбом.

3) 6 квітня – 2 травня 2022 року: Венера рухається за знаком своєї екзальтації – Риби. Сприятливий період для всіх охочих перейти наступний етап взаємин. Особливо гармонійний період для Риб, Раків, Скорпіонів, Тельців, Козорогів. Оформивши стосунки у цей період, легше буде долати складнощі у майбутньому, обходити гострі кути, знаходити підхід до партнера.

4) 29 травня – 23 червня 2022 року: Венера в Тельці, фіксований знак зодіаку, де має статус управління. Це один із найкращих періодів вступу в офіційний союз для всіх – зберегти кохання на довгі роки, досягти комфорту, достатку, буде нескладно, якщо обидва намагатимуться. Представники символів стихії Землі – Тельці, Діви, Козороги – отримуватимуть максимум сприятливих можливостей у цей період. Гарний час для Раків та Риб. Однак, враховуйте періоди затемнень ретроградного Меркурія (див. далі за текстом).

5) 24 червня – 18 липня 2022 року: транзит Венери за знаком Близнят може бути сприятливий для символів стихії Повітря: Близнят, Терезів, Водоліїв. Також для представників знаків Овна та Лева. Однак, загальний настрій людей такий, що можуть змінювати свої рішення, більше прагнуть поверхневих стосунків, до кінця не розуміють всієї відповідальності.

6) 12 серпня – 4 вересня 2022 року: Венера у Леві посилює бажання освідчитись, отримати офіційний статус, яскраво та красиво провести церемонію одруження. Найбільш сприятливий час для Левів, Стрільців, Овнів – знаки стихії Вогню. Близнятам і Терезам може пощастити в цей період, якщо вони виявлять наполегливість і допоможуть романтичному партнеру зробити наступний крок у розвитку стосунків.

7) 30 вересня – 22 жовтня 2022 року: Венера рухається за знаком свого управління – Терези. Один із найкращих періодів для одруження для представників усіх знаків зодіаку, а особливо для Терезів, Водоліїв, Близнят, Львів, Стрільців. Гармонічні планетарні впливи допоможуть прожити довге спільне щасливе життя. Всесвіт убереже від сторонніх негативних впливів та втручань з боку інших людей. Але не забувайте робити поправку на періоди затемнень та ретроградного Меркурія.

8) 16 листопада – 9 грудня 2022 року: Венера у Стрільці дарує людям свято, перспективи, розширення можливостей, багатство вибору. Період добре підходить для укладання шлюбного союзу, оскільки цей знак перебуває під керуванням Юпітера — планети "Великого Щастя". Найуспішніші шлюби оформлять Стрільці, Овни, Леви, а також Терези та Водолії. Але й усі інші також можуть з упевненістю вибирати дату з цього інтервалу.

Однак, цей період збігається з ретроградним рухом Марса (30 жовтня 2022 – 1 січня 2023), тому від чоловіків можна очікувати різних сюрпризів, зокрема й неприємних. Але якщо обидва в парі – зрілі усвідомлені особистості, розуміють відповідальність одне перед одним, то неприємності в період ретрофази Марса не завадять оформити шлюб. Якщо хоча б у одного з партнерів в особистому гороскопі Марс ретроградний (буває раз на два роки по два місяці), то цей час навпаки виявиться сприятливим.

9) Від 10 грудня і до кінця 2022 року – Венера в Козорозі, сприяє довгостроковим стійким взаєминам. Для Козорогів, Тельців, Дів, Скорпіонів та Риб – гарний період для одруження.

Несприятливі періоди для оформлення офіційних спілок:

1) 3 – 28 травня 2022 року: Венера в Овні у статусі вигнання.

2) 19 липня – 11 серпня 2022 року: найнесприятливіший період, Чорний Місяць (негативна кармічна точка) та Венера у знаку Рака. Традиційно, знак зодіаку — Рак, найбільш сімейний, але від 15 квітня 2022 року до 9 січня 2023 року Чорний Місяць рухається Раком. Входження Венери в цей знак активізує найскладніші та найнеприємніші сімейні ситуації.

3) 5 – 29 вересня 2022 року: Венера в Діві — в падінні.

4) 23 жовтня – 15 листопада 2022 року: Венера у Скорпіоні – у вигнанні. Періоди ретроградного Меркурія вважаються несприятливими для оформлення офіційних документів. Для повторного шлюбу – перешкодою.

Але якщо вперше укладаєте шлюб, то уникайте таких періодів:

1) 14 січня – 4 лютого 2022 року: ретроградний Меркурій у Водолії

2) 10 травня — 3 червня 2022 року: період ретроградного Меркурія починається в Близнятах і закінчується у Тельці

3) 10 вересня – 2 жовтня: ретроградний Меркурій у Терезах

У сезони затемнень категорично не рекомендується одружуватися. 2022 року коридори затемнень включають знаки Телець та Скорпіон:

1) 30 квітня – 16 травня 2022

2) 25 жовтня — 8 листопада 2022

Під час планування весілля варто звернути увагу на положення Місяця у знаках зодіаку та його фазу. Краще уникати періодів Місяця у Скорпіоні. За можливості, віддавайте перевагу тим датам, які припадають на час Місяця і Повні, що зростає. Також бажано враховувати так званий, "холостий хід Місяця" (Місяць без курсу) і не планувати одруження в цей період (буває 2 — 3 рази на тиждень по кілька годин).

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