Народні прикмети, обряди і звичаї 27 грудня

Синиці починають зранку пищати вночі - буде мороз, а ховаються під дах - на хуртовину.

27 грудня віряни та церква вшановують пам'ять мучеників Фірса, Левкiя i Калиника, мучеників Филимона, Аполлонiя, Арiана i Феотиха.

27 грудня: церковне свято

Мученики Фірс, Левкій і Калиник постраждали за Христа в середині третього століття, під час правління імператора Декія. Святий Левкій був засуджений до жорстоких катувань після того, як дорікнув правителю міста Кесарії Кумврікію за несправедливе переслідування християн. Згодом Левкія стратили. Святий Фірс, якого також жорстоко катували, залишився неушкодженим і спочив мирно. Побачивши мужність і чудеса святого Фірса, язичницький жрець Калиник увірував у Христа і почав відкрито сповідувати християнство, за що згодом прийняв мученицьку смерть.

27 грудня: українські народні прикмети

Кіт шкрябає підлогу - на вітер і завірюху, дере стіну - на негоду, лежить черевцем догори - на відлигу, згорнувся в клубочок і вткнувся писком у лапки на мороз.

Синиці починають зранку пищати вночі - буде мороз, а ховаються під дах - на хуртовину.

Узимку кінь лягає на землю — перед снігопадом, а перевертається через спину — на відлигу.

Пізно ввечері голосно співає хатній цвіркун - завтра буде тихий, безвітряний день, і мороз послабшає.

27 грудня: що варто робити

Триває підготовка до новорічних та різдвяних свят.

27 грудня: що не можна робити

Сваритися, лаятися та ображатися.

27 грудня: народні традиції

Цього дня традиційно спостерігали за природою, передбачаючи наступний рік.

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