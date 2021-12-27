Народные приметы, обряды и обычаи 27 декабря

Синицы начинают утром пищать ночью – будет мороз, а прячутся под крышу – в метель.
27 декабря верующие и церковь чтят память мучеников Фирса, Левкия и Калиника, мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
27 декабря: церковный праздник
Мученики Фирс, Левкий и Калиник пострадали за Христа в середине третьего столетия во время правления императора Декия. Святой Левкий был приговорен к жестоким пыткам после того, как упрекнул правителя города Кесарии Кумврикию за несправедливое преследование христиан. Впоследствии Левки казнили. Святой Фирс, которого тоже жестоко пытали, остался невредимым и почил мирно. Увидев мужество и чудеса святого Фирса, языческий жрец Калиник уверовал во Христа и начал открыто исповедовать христианство, за что впоследствии принял мученическую смерть.
27 декабря: украинские народные приметы
- Кот скребает пол – на ветер и вьюгу, рвет стену – на непогоду, лежит брюшком вверх – на оттепели, свернулся в клубочек и уткнулся писком в лапки на мороз.
- Синицы начинают утром пищать ночью – будет мороз, а прячутся под крышу – в метель.
- Зимой лошадь ложится на землю перед снегопадом, а переворачивается через спину на оттепели.
- Поздним вечером громко поет домашний сверчок — завтра будет тихий, безветренный день, и мороз ослабеет.
27 декабря: что следует делать
Продолжается подготовка к новогодним и рождественским праздникам.
27 декабря: что нельзя делать
Ссориться, ругаться и обижаться.
27 декабря: народные традиции
В этот день традиционно наблюдали за природой, предполагая следующий год.
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