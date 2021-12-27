Гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро позволяют больше узнать о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 декабря 2021 года рассказывает, что Львам не стоит доверять своим страхам, а Скорпионам следует любить свое тело.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Император"
Вы наполнены вдохновением и хорошими идеями. Насладитесь отношениями сегодня. На работе лучше отдохнуть.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. Добивайтесь того, чего хотите. В отношениях выбирайте достойный вариант.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Сила"
Контролируйте свои собственные действия, эмоции и состояние. На работе лучше понять, чего вы хотите дальше. В отношениях стремитесь к балансу.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Луна"
Относитесь к своим неудачам, как к возможности учиться и развиваться. На работе следует улучшить свое моральное состояние, а в отношениях обретите спокойствие.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Двойка мечей"
Не разрешайте страхам сдерживать вас. Отвечайте своим ожиданиям, а не ожиданиям других. На работе будьте благодарны за все, чего вы добились.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз мечей"
Прощайте себя и учитесь на ошибках. На работе уважайте свои границы и просите других соблюдать их.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Маг"
Вселенная очень щедра, поэтому с благодарностью принимайте его дары в отношениях. На работе наполните вашу жизнь возможностями и успехом и счастьем.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Императрица"
Любите свое тело и облик. В отношениях ухаживайте за второй половинкой. На работе задумайтесь о развитии.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Верховная жрица"
Отпускайте прошлое и живите настоящим. Не осуждайте ни себя, ни других на работе. В отношениях действуйте активнее.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Королева кубков"
Будьте прекрасны – и изнутри, и снаружи. На работе достигайте результата. В отношениях добавьте страстного секса.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж кубков"
Относитесь к собственному телу с любовью и заботой. В отношениях вы достойны любви и уважения. На работе успокойте свой разум.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Иерофант"
Найдите баланс внутри себя. В отношениях ищите крепкую опору. На работе заключайте удачные договоры.
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