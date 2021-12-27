В Кривом Роге прогремел взрыв в частном доме: пострадали двое мужчин

Что именно стало причиной взрыва, сейчас неизвестно.
В Кривом Роге Днепропетровской области в жилом доме прогремел взрыв. В результате чего пострадали два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Происшествие случилось на улице Ярослава Мудрого в Саксаганском районе города. Уже на месте спасатели установили, что после взрыва газового баллона в пристройке к частному дому произошел пожар.
Огонь повредил домашние вещи, технику и внутреннюю отделку стен. В результате происшествия пострадал 31-летний и 29-летний мужчины.
"Работниками экстренной медицинской помощи они госпитализированы в Криворожскую городскую клиническую больницу №2 в ожоговое отделение. Пострадавшие получили ожоги II-III степеней лица и головы", – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
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