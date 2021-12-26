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В Кировоградской области двое детей утонули, провалившись под лед

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© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Под льдом погибли двое детей, 2009 и 2012 года рождения.

В Кировоградской области на реке провалились под лед двое детей, 2009 и 2012 годов рождения. Спасти их, к сожалению, не удалось.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

26 декабря в 14:22 спасателям сообщили, что в поселке Завалля Головановского района на реке Южный Буг провалились под лед и исчезли двое детей.

Через час было найдено тело одного ребенка, а через два — тело второго ребенка.

Спасатели предупреждают, что резкие морозы не гарантируют безопасный отдых на кризисе.

Правила безопасности:

  • выходить на лед можно только при стойкой морозной погоде;
  • запрещается выходить на лед, толщина и крепость которого неизвестны;
  • переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
  • запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на крепость и толщину лед;
  • запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
  • нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; при сильном перепаде температуры и потеплении;
  • запрещается употребление спиртных напитков у водоемов;
  • следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Ранее в Кропивницком врач спас школьницу, которая провалилась под лед и чуть не погибла.

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