Минус пять: Шевченко составил черный список игроков "Дженоа"

Руководитель аутсайдера Серии А хочет проститься с некоторыми исполнителями.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко готовится к началу зимнего трансферного окна.

Украинский специалист уже составил список игроков, которые в ближайшее время покинут клуб из Генуи, сообщает Calciomercato.

Отмечается, что Шевченко не заинтересован в сотрудничестве с защитниками Стефано Сабелли, Иваном Радовановым, полузащитниками Мохамедом Фаресом и Маноло Портановой, а также форвардом Фелипе Кайседо.

Перед новогодними праздниками "Дженоа" занимает 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

В следующем, 20 туре, коллектив Шевченко отправится в гости в "Сассуоло" (6 января);

Под руководством Шевченко "Дженоа" провела в Серии А семь матчей, в которых получила два балла.

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