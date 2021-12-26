Мінус п'ять: Шевченко склав чорний список гравців "Дженоа"

Керманич аутсайдера Серії А хоче попрощатися із деякими виконавцями.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко готується до початку зимового трансферного вікна.

Український фахівець уже склав список гравців, які найближчим часом покинуть клуб із Генуї, повідомляє Calciomercato.

Зазначається, що Шевченко не зацікавлений у співпраці з захисниками Стефано Сабеллі, Іваном Радовановием, півзахисниками Мохамедом Фаресом та Маноло Портановою, а також форвардом Феліпе Кайседо.

Перед новорічними святами "Дженоа" займає 18-й рядок у турнірній таблиці чемпіонату Італії.

У наступному, 20 турі, колектив Шевченка вирушить в гості до "Сассуоло" (6 січня);

Під керівництвом Шевченка "Дженоа" провела в Серії А сім матчів, у яких здобула два бали.

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