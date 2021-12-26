У Кіровоградській області двоє дітей потонули, провалившись під лід

Під кригою загинули двоє дітей, 2009 і 2012 року народження.
У Кіровоградській області на річці провалилися під кригу двоє дітей, 2009 і 2012 року народження. Врятувати їх, на жаль, не вдалося.
Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
26 грудня о 14:22 рятувальникам повідомили, що у селищі Завалля Голованівського району на річці Південний Буг провалилися під лід та зникли 2 дітей.
Через годину було знайдено тіло однієї дитини, а ще через дві — тіло другої дитини.
Рятувальник попереджають, що різкі морози не гарантують безпечного відпочинку на кризі.
Правила безпеки:
- виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
- забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого невідомі;
- переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
- забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
- забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
- не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
- забороняється вживання спиртних напоїв біля водойм;
- пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.
Раніше у Кропивницькому лікар урятував школярку, яка провалилася під кригу і мало не загинула.
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