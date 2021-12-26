Дім мрії: Неймар придбав розкішну віллу у Бразилії (відео)

Футболіст витратив понад 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Форвард ПСЖ та збірної Бразилії Неймар придбав нове житло на батьківщині.

Про це повідомляє видання The Sun.

Вілла, вартістю понад 2,5 мільйона фунтів стерлінгі включає сім спалень, корт для гри у сквош, басейн, гараж на 20 машин та навіть панорамний ліфт між поверхами.

Особняк 29-річного футболіста розташований в елітному районі поряд із Сан-Паулу.

Читайте також:

У піжамах та у колі сім'ї: як відомі футболісти святкують Різдво (фото)

"Ідеальний хаос": зірка ПСЖ став героєм документального серіалу

Найдорожчому футболісту світу на день народження подарували торт вище його самого (фото)