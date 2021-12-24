Рятувальники просять не ходити на тонку кригу

Рятувальники просять не ходити на тонку кригу

ДСНС України нагадує про небезпеку перебування на льоду замерзлих водойм.

ДСНС попереджає про небезпеку замерзлих водойм: від початку грудня в Україні потонула 31 людина, з яких троє - діти.

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Люди не завжди дотримуються правил безпечної поведінки під час перебування на зимових водоймах, що найчастіше призводить до непередбачуваних наслідків.

У ДСНС дали поради, як поводитися біля замерзлих водойм:

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди

забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі

переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях

забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід

забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці

пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги

Поки крига товста і міцна: на українських водоймах повно рибалок

Раніше стало відомо, що у Полтаві з-під криги дістали тіло чоловіка. А у Херсонській області у ставку потонули двоє дітей.

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