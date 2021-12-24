Рятувальники просять не ходити на тонку кригу

ДСНС України нагадує про небезпеку перебування на льоду замерзлих водойм.
ДСНС попереджає про небезпеку замерзлих водойм: від початку грудня в Україні потонула 31 людина, з яких троє - діти.
Люди не завжди дотримуються правил безпечної поведінки під час перебування на зимових водоймах, що найчастіше призводить до непередбачуваних наслідків.
У ДСНС дали поради, як поводитися біля замерзлих водойм:
- виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди
- забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі
- переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях
- забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід
- забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці
- пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги
Раніше стало відомо, що у Полтаві з-під криги дістали тіло чоловіка. А у Херсонській області у ставку потонули двоє дітей.
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