В Карпатах насыпало до двух метров снега

Спасатели предупреждают об опасности схождения снежных лавин.
На вершинах украинских Карпат снежный покров местами достигает двух метров.
Об этом сообщили в отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах по состоянию на утро 26 декабря:
- Пожежевская. Температура воздуха -11,6°С. Ветер юго-восточный. Облачно. Высота снежного покрова составляет 90-175 см, снег свежий, слабо закрепленный, нестабильный, рыхлый.
- Плай. Температура воздуха -10,6°С. Ветер северо-восточный 3-7 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 59-92 см, снег свежий, пылевидный, слабо закрепленный.
- Драгобрат. Температура воздуха -11,8°С. Высота снежного покрова составляет 186 см.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах из-за высокой снеголавинной опасности (4 уровень). 26 и 27 декабря ожидаются снегопады и метели на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей.
"Схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, высока вероятность массового схождения естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.
Третий уровень снеголавинной опасности объявили 26 и 27 декабря на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Черновицкой, в среднегорье Львовской областей. Там также возможен сход лавин.
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