Теплее обычного: синоптикиня рассказала о погоде в январе и феврале

Теплее обычного: синоптикиня рассказала о погоде в январе и феврале

Осадки не будут обильными.

Нынешняя зима будет теплее обычного, а снега будет немного.

Об этом рассказала "Фактам" руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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По ее словам, из-за антициклонов, формируемых на Ближнем Востоке и Балканах, осадки будут не обильными. Кроме того, они принесут в Украину теплый воздух.

В среднем температура в январе и феврале 2022 года будет превышать на несколько градусов норму. Кроме того, февраль в следующем году синоптикиня назвала "весенним".

"Декабрь может быть на 1-2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993-2016 годов. Январь и февраль – на 2-3 градуса. Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода", – сообщила Балабух. .

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 года в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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