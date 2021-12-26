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У Карпатах насипало до двох метрів снігу

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У Карпатах насипало до двох метрів снігу

facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Рятувальники попереджають про небезпеку сходження снігових лавин.

На вершинах українських Карпат сніговий покрив місцями сягає до двох метрів.

Про це повідомили у відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

Сніголавинна ситуація в українських Карпатах станом на ранок 26 грудня:

  • Пожежевська. Температура повітря -11,6°С. Вітер південно-східний. Хмарно. Висота снігового покриву становить 90-175 см, сніг свіжий, слабо закріплений, нестабільний, пухкий.
  • Плай. Температура повітря -10,6°С. Вітер північно-східний 3-7 м/с, хмарно. Висота снігового покриву становить 59-92 см, сніг свіжий, пиловидний, слабо закріплений.
  • Драгобрат. Температура повітря -11,8°С. Висота снігового покриву становить 186 см.

Синоптики оголосили штормове попередження в Карпатах через високу сніголавинну небезпеку (4 рівень). 26 та 27 грудня очікуються снігопади та хуртовини на високогір’ї Івано-Франківської, в східній частині Закарпатської областей.

"Сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, висока ймовірність масового схоження природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я", - ідеться в повідомленні.

Третій рівень сніголавинної небезпеки оголосили на 26 та 27 грудня на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Чернівецької, у середньогiр'ї Львівської областей. Там також можливе сходження лавин.

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