У Кривому Розі прогримів вибух у приватному будинку: постраждали двоє чоловіків

Що саме спричинило вибух, зараз невідомо.
У Кривому Розі Дніпропетровської області у житловому будинку прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали двоє людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Подія сталася на вулиці Ярослава Мудрого у Саксаганському районі міста. Вже на місці рятувальники встановили, що після вибуху газового балона у прибудові до приватного будинку сталася пожежа.
Вогонь пошкодив домашні речі, техніку та внутрішнє оздоблення стін. Внаслідок події постраждав 31-річний та 29-річний чоловіки.
“Працівниками екстреної медичної допомоги вони госпіталізовані до Криворізької міської клінічної лікарні №2 в опікове відділення. Постраждалі отримали опіки II-III ступенів обличчя та голови”, — розповіли в прессслужбі ДСНС області.
Що саме спричинило вибух, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.
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