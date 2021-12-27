У Кривому Розі прогримів вибух у приватному будинку: постраждали двоє чоловіків

У Кривому Розі прогримів вибух у приватному будинку: постраждали двоє чоловіків

Що саме спричинило вибух, зараз невідомо.

У Кривому Розі Дніпропетровської області у житловому будинку прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Подія сталася на вулиці Ярослава Мудрого у Саксаганському районі міста. Вже на місці рятувальники встановили, що після вибуху газового балона у прибудові до приватного будинку сталася пожежа.

Вогонь пошкодив домашні речі, техніку та внутрішнє оздоблення стін. Внаслідок події постраждав 31-річний та 29-річний чоловіки.

“Працівниками екстреної медичної допомоги вони госпіталізовані до Криворізької міської клінічної лікарні №2 в опікове відділення. Постраждалі отримали опіки II-III ступенів обличчя та голови”, — розповіли в прессслужбі ДСНС області.

Що саме спричинило вибух, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

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