Не поділили дорогу: у Бердянську побилися два депутати

Не поділили дорогу: у Бердянську побилися два депутати

Учасники бійки є депутатами Бердянської міської та районної ради від різних партій.

У Бердянську посеред дороги побилися два депутати — міської та районної рад.

Про це інформує поліція Запорізької області.

Інцидент стався ввечері 25 грудня.

"Між пасажиром і водієм двох транспортних засобів стався конфлікт, під час якого чоловік 1975 року народження наніс кілька ударів по голові своєму опонентові 1978 року народження", — йдеться в повідомленні.

Так чоловіки з’ясовували, хто має перевагу на дорозі. Як з’ясувалося, обидва учасники бійки є депутатами Бердянської міської та районної ради від різних партій.

Після конфлікту один з них звернувся до місцевої лікарні з травмами обличчя.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження)", — підсумували правоохоронці.

Раніше у Львівській райраді побилися депутат-каратист Горуна та його колега.

Читайте також: