Не поделили дорогу: в Бердянске подрались два депутата

Участники потасовки являются депутатами Бердянского городского и районного совета от разных партий.
В Бердянске посреди дороги подрались два депутата — городского и районного советов.
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
Инцидент произошел вечером 25 декабря.
"Между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения", — говорится в сообщении.
Так мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Как выяснилось, оба участника драки являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий.
После конфликта один из них обратился в местную больницу с травмами лица.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение)", — подытожили правоохранители.
Ранее во Львовском райсовете подрались депутат-каратист Горуна и его коллега.
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