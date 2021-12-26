Не поделили дорогу: в Бердянске подрались два депутата

Не поделили дорогу: в Бердянске подрались два депутата

Участники потасовки являются депутатами Бердянского городского и районного совета от разных партий.

В Бердянске посреди дороги подрались два депутата — городского и районного советов.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Инцидент произошел вечером 25 декабря.

Также читайте Сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП: в Сети появилось видео общения депутата и сотрудника полиции

"Между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения", — говорится в сообщении.

Так мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Как выяснилось, оба участника драки являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий.

После конфликта один из них обратился в местную больницу с травмами лица.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение)", — подытожили правоохранители.

Ранее во Львовском райсовете подрались депутат-каратист Горуна и его коллега.

Читайте также: