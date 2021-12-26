Биткоин "достиг дна" и может подорожать в два раза — Bloomberg

Биткоин "достиг дна" и может подорожать в два раза — Bloomberg

Капитализация этой криптовалюты достигла 1,11 триллиона долларов.

Биткоин, который ныне торгуется на уровне 45-50 тысяч долларов, "достиг дна". В 2022 году эта ведущая криптовалюта будет только дорожать и может достичь 100 тысяч долларов.

Такой прогноз главного стратега агентства Bloomberg Майка МакГлоуна, который он озвучил в подкасте The Tape.

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Аналитик убежден, что в ближайшие несколько недель биткоин достигнет нового исторического максимума и приблизится к отметке в 70 тысяч долларов. Он напомнил, что в 2021 году эта криптовалюта подорожала на 66%.

Дальнейшее удорожание биткоина будет происходить на фоне большего принятия криптовалюты в 2022 году – в частности, и благодаря развитию NFT (невзаимозаменяемых токенов) и стейблкоинов (криптовалют, привязанных к фиатным валютам).

Дороже всего биткоин стоил в ноябре 2021 года – около 69 тысяч долларов. Капитализация этой криптовалюты достигла 1,11 триллиона долларов.

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