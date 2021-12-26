Мировая экономика в 2022 году впервые превысит $100 триллионов

Китай может опередить США и стать первой мировой экономикой в 2030 году, что на два года дольше чем прогнозировалось ранее.

В 2022 году, согласно отчету британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), объем мировой экономики впервые превысит 100 трлн долларов США.

Об этом сообщает Reuters.

Китай может опередить США и стать первой мировой экономикой в 2030 году, что на два года дольше, чем прогнозировалось ранее.

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А вот Индия уже в следующем году может опередить Францию, а затем Великобританию в 2023 году, чтобы восстановить свое место шестой крупнейшей экономикой мира.

Германия может опередить Японию по уровню объема экономики в 2033 году.

Напомним:

Финансовые эксперты Bloomberg назвали самые большие риски для мировой экономики в 2022 году. По прогнозам специалистов, в следующем году должно начаться устойчивое восстановление мировой экономики. Впрочем, существует ряд факторов, которые могут негативно сказаться на темпах экономического роста.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%. Такие же темпы роста ВВП по данным ЕБРР ожидают и в 2022 году.

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