Экономика Украины в 2021-2022 годах будет расти — прогноз ЕБРР

Этому росту будут способствовать большой сбор зерновых и нормализация деловой активности.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%. Такие же темпы роста ВВП по данным ЕБРР ожидают и в 2022 году.

Такую информацию банк опубликовал в обновленном прогнозе по Украине 4 ноября.

"Согласно прогнозу Банка, внутренний валовой продукт (ВВП) страны будет расти на 3,5% ежегодно в 2021-2022 годах. В 2021 этому росту будут способствовать большой урожай зерновых и нормализация деловой активности, но медленные темпы реализации реформ и вакцинации от Covid-19 остаются основными рисками для этого прогноза", – сообщили в банке.

По информации банка, продолжающийся локдаун в начале 2021 г. привел к падению ВВП Украины на 2,2% в первом квартале по сравнению с первым кварталом прошлого года, но уже во втором квартале произошел рост на 5,7%. Этому способствовал двузначный рост объемов частного потребления и инвестиции, а налаживание международной торговли повлияло на укрепление курса гривны.

"Инфляция росла в 2021 г. и достигла 11% в сентябре на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители. В этой связи Национальный банк Украины был вынужден усиливать монетарную политику и в текущем году повысил учетную ставку уже четыре раза, в результате чего она увеличилась с 6% в начале года до 8,5% в сентябре", — рассказывают в ЕБРР.

Учитывая положительные показатели в первом полугодии, ЕБРР улучшил свой прогноз роста в 2021 г. для региона инвестиций до 5,5%, то есть на 1,3 процентного пункта по сравнению со своим июньским прогнозом. При этом Банк отмечает, что многочисленные угрозы все еще есть.

В банке отмечают, что основными причинами инфляции в странах, где он работает, является рост цен на энергоресурсы, дефицит на рынке труда и разрывы цепочек поставок товаров.

Важно отметить, что ЕБРР подтвердил свой июньский прогноз, в котором ожидал также рост экономики Украины в 2021-2022 годах на уровне 3,5%. В то же время, Национальный банк Украины ухудшил ожидания роста экономики с 3,8%, как прогнозировали летом этого года до 3,1%. Как уже отмечалось, во втором квартале 2021 года ВВП Украины вырос на 5,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

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