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Світова економіка у 2022 році вперше перевищить $100 трильйонів

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Світова економіка у 2022 році вперше перевищить $100 трильйонів

Associated Press

Китай може випередити США та стати першою світовою економікою у 2030 році, що на два роки довше, ніж прогнозувалося раніше.

У 2022 році, згідно зі звітом британського Центру економічних та ділових досліджень (CEBR), обсяг світової економіки вперше перевищить 100 трлн доларів США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Китай може випередити США та стати першою світовою економікою у 2030 році, що на два роки довше, ніж прогнозувалося раніше.

А ось Індія вже наступного року може випередити Францію, а потім Британію у 2023 році, щоб відновити своє місце шостою найбільшою економікою світу.

Німеччина може випередити Японію за рівнем обсягу економіки 2033 року.

Нагадаємо:

Фінансові експерти Bloomberg назвали найбільші ризики для світової економіки у 2022 році. За прогнозами фахівців, наступного року повинно розпочатися стійке відновлення світової економіки. Утім існує низка факторів, які можуть негативно позначитися на темпах економічного зростання.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує ріст економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%. Такі самі темпи росту ВВП за даними ЄБРР очікують і в 2022 році.

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