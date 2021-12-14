Що загрожує світовій економіці у 2022 році - Bloomberg

Серед факторів, які можуть мати негативний вплив - новий штам коронавірусу "Омікрон", економічний спад в Китаї та нова криза єврозони.

Фінансові експерти Bloomberg назвали найбільші ризики для світової економіки у 2022 році. За прогнозами фахівців, наступного року повинно розпочатися стійке відновлення світової економіки. Утім існує низка факторів, які можуть негативно позначитися на темпах економічного зростання.

Про це йдеться на офіційному сайті видання.

Нові локдауни через “Омікрон”

Якщо "Омікрон" виявиться більш заразним і смертельним, то повернення навіть на три місяці до найжорсткіших обмежень може призвести до уповільнення економічного зростання в 2022 році до 4,2%. Це буде зумовлено зменшенням попиту, проблемами з логістикою і нестачею робітників.

“Ефект доміно” із Китаю

Через політику "нульової толерантності" до коронавірусу незалежно від штаму зростання економіки Китаю наступного року може сповільнитися до 3% проти 5,7% базового прогнозу Bloomberg Economics. Це спричинить "ефект доміно" у світовій економіці та може вплинути на політику Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Подорожчання продуктів

Через наслідки пандемії Covid-19 і несприятливу для урожаю погоду світові ціни на продукти харчування піднялися до рекордних показників. Наступного року ситуація з доступністю їжі може бути ще гіршою, особливо в таких країнах, як Судан, Ліван та Алжир.

Фінансова політика США

За базовим прогнозом, у 2022 році інфляції в США знизиться до цільового рівня приблизно в 3%. Однак, такий прогноз на 2021 рік не справдився. Інфляція очікувалася у 2%, тепер же цей показник складає близько 7%.

Негативний вплив на ринки можна очікувати через підвищення базової відсоткової ставки з боку Федеральної резервної системи США. Якщо у 2022 році ФРС заявить про готовність дійти до 2,5%, то вже у 2023 році у США можлива рецесія.

Це може викликати приплив грошей у доларові активи і відтік з ринків, що розвиваються. Найбільш вразливі до цього перетоку Аргентина, Туреччина, Південна Африка, а також Бразилія та Єгипет. Натомість Саудівська Аравія, Росія та Тайвань - найменш схильні до "втечі капіталу" серед ринків із перехідною економікою.

Потрясіння в Європі

Якщо євроскептики отримають владу в цих ключових економіках ЄС, це може порушити спокій на європейських ринках облігацій і позбавить Європейський Цетробанк політичної підтримки, необхідної для реагування. Ціна запозичення для них зросте, а при спреді суверенного держборгу в 300 базисних пунктів (як у фінансову кризу минулого десятиріччя) настане рецесія. Вона здатна відібрати в єврозони щонайменше 4% її ВВП.

Невизначеність під час переговори між Великою Британією та ЄС щодо митного контролю на кордоні з Північною Ірландією може вдарити по інвестиціях у бізнес і підірвати фунт. Повномасштабна торгова війна між Брюсселем і Лондоном є малоймовірною, але проблеми на митних кордонах цілком можливі. Вони ще більше піднімуть споживчі ціни.

Напруга між Росією та Україною може призвести до зростання цін на газ.

Згортання допомоги через пандемію

Після того, як уряди витратили значні кошти на підтримку бізнесу в умовах пандемії, у багатьох країнах намагаються економити. У 2022 році, за оцінкою UBS, уряди згорнуть підтримку приблизно на 2,5% світового ВВП. Особливо сильно цей фактор позначиться на економіках Великої Британії, Італії, Канади та Японії.

Світова війна

Найжахливіший сценарій - це війна наддержав. Але на світову економіку вплине не тільки збройних конфлікт, але йі нова торгова війна між США та Китаєм.

Новий осередок регіональної напруги може з’явитися у Бразилії, де у жовтні 2022 року заплановано провести вибори на тлі невизначеності через пандемію та все ще депресивної економіки. У Туреччині опозиція наполягає на перенесенні виборів на 2022 рік на тлі падіння курсу валюти, у чому звинувачують економічну політику президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує ріст економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%. Такі самі темпи росту ВВП за даними ЄБРР очікують і в 2022 році.

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