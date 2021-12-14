Что угрожает мировой экономике в 2022 году – Bloomberg

Среди факторов, которые могут оказать негативное влияние — новый штамм коронавируса "Омикрон", экономический спад в Китае и новый кризис еврозоны.

Финансовые эксперты Bloomberg назвали самые большие риски для мировой экономики в 2022 году. По прогнозам специалистов, в следующем году должно начаться устойчивое восстановление мировой экономики. Впрочем, существует ряд факторов, которые могут негативно сказаться на темпах экономического роста.

Об этом говорится на официальном сайте издания.

Новые локдауны через "Омикрон"

Если "Омикрон" окажется более заразным и смертельным, то возвращение даже на три месяца к жесточайшим ограничениям может привести к замедлению экономического роста в 2022 году до 4,2%. Это будет обусловлено уменьшением спроса, проблемами с логистикой и нехваткой рабочих рук.

"Эффект домино" из Китая

Из-за политики "нулевой толерантности" к коронавирусу независимо от штамма роста экономики Китая в следующем году может замедлиться до 3% против 5,7% базового прогноза Bloomberg Economics. Это повлечет за собой "эффект домино" в мировой экономике и может повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Подорожание продуктов

Из-за последствий пандемии Covid-19 и неблагоприятной для урожая погоды мировые цены на продукты питания поднялись до рекордных показателей. В следующем году ситуация с доступностью пищи может быть еще хуже, особенно в таких странах, как Судан, Ливан и Алжир.

Финансовая политика США

По базовому прогнозу, в 2022 году инфляция в США снизится до целевого уровня примерно в 3%. Однако похожий прогноз на 2021 год не оправдался. Инфляция ожидалась в 2%, теперь этот показатель составляет около 7%.

Негативное влияние на рынки можно ожидать из-за повышения базовой процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США. Если в 2022 году ФРС заявит о готовности дойти до 2,5%, то уже в 2023 году у США возможна рецессия.

Это может вызвать приток денег в долларовые активы и отток с развивающихся рынков. Наиболее уязвимы к этому перетоку Аргентина, Турция, Южная Африка, а также Бразилия и Египет. Зато Саудовская Аравия, Россия и Тайвань — менее склонны к "бегству капитала" среди рынков с переходной экономикой.

Потрясения в Европе

Если евроскептики получат власть в этих ключевых экономиках ЕС, это может нарушить спокойствие на европейских рынках облигаций и лишить Европейский Цетробанк политической поддержки, необходимой для реагирования. Цена заимствования для них вырастет, а при спреде суверенного госдолга в 300 базисных пунктов (как в финансовом кризисе прошлого десятилетия) наступит рецессия. Она способна отобрать у еврозоны не менее 4% ее ВВП.

Неопределенность при переговорах между Великобританией и ЕС по таможенному контролю на границе с Северной Ирландией может ударить по инвестициям в бизнес и подорвать фунт. Полномасштабная торговая война между Брюсселем и Лондоном маловероятна, но проблемы на таможенных границах вполне возможны. Они еще больше поднимут потребительские цены.

Напряжение между Россией и Украиной может привести к росту цен на газ.

Свертывание помощи через пандемию

После того, как правительства потратили значительные средства на поддержку бизнеса в условиях пандемии, многие страны пытаются экономить. В 2022 году, по оценке UBS, правительства свернут поддержку примерно на 2,5% мирового ВВП. Особенно сильно этот фактор скажется на экономиках Великобритании, Италии, Канады и Японии.

Мировая война

Самый ужасный сценарий – это война сверхдержав. Но на мировую экономику повлияет не только вооруженный конфликт, но и новая торговая война между США и Китаем.

Новый центр регионального напряжения может появиться в Бразилии, где в октябре 2022 года запланировано провести выборы на фоне неопределенности из-за пандемии и все еще депрессивной экономики. В Турции оппозиция настаивает на перенесении выборов на 2022 год на фоне падения курса валюты, в чем обвиняют экономическую политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%. Такие же темпы роста ВВП по данным ЕБРР ожидают и в 2022 году.

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