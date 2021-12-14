Мадонна показала, как выглядит ее 21-летний сын от Гая Ричи

Мадонна показала, как выглядит ее 21-летний сын от Гая Ричи

Парень живет с отцом в Лондоне.

Американская певица Мадонна показала редкие фото сына от известного британского кинорежиссера Гая Ричи.

В сторис своего Instagram 63-летняя знаменитость разместила черно-белые кадры, на которых 21-летний Рокко позирует у машины.

Сын Мадонны и Гая Ричи / instagram.com/madonna

К слову, парень вырос невероятным красавцем и очень похож на своего отца.

Сын Мадонны и Гая Ричи / instagram.com/madonna

Также Мэдж похвасталась фигурой наследника со спины.

Сын Мадонны и Гая Ричи / instagram.com/madonna

Заметим, под венец артистка шла дважды – с Шоном Пенном, брак которых дал трещину после четырех лет скандалов и с Гаем Ричи. Этот брак длился 8 лет.

Мадонна и Гай Ричи / Associated Press

От режиссера артистка родила Рокко в августе в 2000 году, а незадолго до развода пара усыновила двоих детей из Африки. После скандального разрыва звездных родителей, тогда еще 15-летний сын выразил желание жить с папой в Британии и сбежал в Лондон. Также известно, что Мадонна и Рокко много ссорились и поэтому парень заблокировал маму в соцсетях, а затем удалил свою страницу. Сейчас, похоже, им уже удалось наладить отношения.

Заметим, Ричи в 2015-м женился на модели Джеки Эйнсли. Она родила ему троих детей.

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