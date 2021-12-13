Анна Тринчер помирилась с мамой после ссоры из-за ее помолвки: "Давай не будем дурочками"

Родные не общались почти два месяца.

Известная певица и актриса Анна Тринчер поделилась радостным известием.

Артистка наконец-то нашла общий язык и помирилась со своей мамой Жанной. Напомним, родные люди поссорились из-за предложения бойфренда звезды сериала "Школа" Александра Волошина. Так, друзья-участники романтического плана, которые должны были пригласить близких Ани "на сюрприз", чтобы невеста не догадалась, оговорились и позвали ее бабушку "на предложение". Впрочем, маме артистки этого не сказали, поскольку она была в Испании, и чтобы это событие точно осталось в секрете. Со своей стороны, бабушка позвонила по телефону Жанне и обо всем рассказала. Тогда случился скандал. Мама и бабушка ссорились с Аней из-за того, что она их не предупредила. Также они не поверили словам исполнительницы, что она ни сном, ни духом об предложении. Родные люди не общались почти два месяца.

Впрочем, наконец-то им удалось решить конфликт. Об этом Тринчер сообщила в своих Instagram-stories. Артистка с женихом приехали к маме в гости.

Анна Тринчер с мамой / instagram.com/annatrincher_official

"Самый долгожданный завтрак! Наконец-то это случилось", – поделилась счастливая Аня.

На видео, которым поделилась блогерша, они с мамой обнимаются, танцуют и целуются.

Анна Тринчер с мамой / instagram.com/annatrincher_official

"Дорогая, давай больше не будем дурочками", – призвала маму звезда.

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