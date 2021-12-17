Тарифы на отопление с 1 января: насколько могут возрасти и почему

Тарифы на отопление с 1 января: насколько могут возрасти и почему

В 2022 году тарифы на отопление, по прогнозам профессионалов, могут возрасти на 16%.

С 1 декабря 2021 года в Украине вырос прожиточный минимум и минимальная зарплата, а потому, вероятнее всего, в 2022 году стоит ожидать удорожания коммунальных услуг, в частности, речь идет об отоплении.

Действительно ли это так, насколько могут вырасти тарифы на отопление и почему – в материале ТСН.ua.

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Несмотря на то, что цена газа в Европе хабах по несколько раз в день растет до рекордных показателей, в правительстве уверяют, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов цены на отопление в Украине не будут повышаться.

Отметим, в июле 2021 года НКРЭКУ приняло решение о том, что устанавливать тарифы на отопление будут органы местного самоуправления. Это означает, что стоимость отопления по каждому региону зависит от поставщиков. Чтобы избежать завышения цен на тепло, перед началом отопительного сезона Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциация городов Украины и местные власти договорились, что тарифы на отопление для населения останется на уровне прошлого года до апреля 2022 года.

Насколько могут увеличиться тарифы на отопление в 2022 году

По прогнозам Минэнерго, с 1 января украинцев, возможно, будет ожидать роста цены на 6% больше, чем сегодня. Это объясняется тем, что цены на отопление и газ взаимосвязаны. Однако стоимость зависит от поставщика или региона. В то же время эксперты по консенсусу-прогнозу считают, что тарифы на отопление в 2022 году повысятся на 16% (возможна погрешность +/-3%). Также, по их прогнозам, тарифы могут возрасти в 2023-2024 годах:

За отопление в 2023 году украинцы могут платить на 10% больше, чем сейчас.

в 2023 году украинцы могут платить чем сейчас. В 2024 году стоимость отопления вырастет на 7,5%.

Почему может подняться цена на отопление

С 1 декабря 2021 года в Украине вырос прожиточный минумум и минимальная зарплата, однако в январе показатель не изменится, а вырастет в июле. По мнению экспертов, из-за повышения минималки облгазсбыты и другие компании, производящие и снабжающие тепло, поднимают цены, поскольку предприятия вынуждены платить больше своим сотрудникам, чьи зарплаты напрямую привязаны к минимальной зарплате.

Также стоимость отопления может возрасти из-за обслуживания инфраструктуры предприятий (ремонты и модернизации котельных, сетей и т.п.) и расхода на топливо.

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