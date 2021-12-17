Тарифи на опалення від 1 січня: наскільки можуть зрости та чому

Тарифи на опалення від 1 січня: наскільки можуть зрости та чому

У 2022 році тарифи на опалення, за прогнозами фахівців, можуть зрости на 16%.

Від 1 грудня 2021 року в Україні зріс прожитковий мінімум та мінімальна зарплата, а тому, найімовірніше, в 2022 році варто очікувати здорожчання комунальних послуг, зокрема, йдеться про опалення.

Чи дійсно це так, наскільки можуть зрости тарифи на опалення та чому - у матеріалі ТСН.ua.

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Не зважаючи, що ціна газу в Європі хабах по декілька разів на день зростає до рекордних показників, в уряді запевняють, що під час опалювального сезону 2021-2022 років ціни на опалення в Україні не будуть підвищуватися.

Зазначимо, в липні 2021 року НКРЕКП ухвалила рішення про те, що встановлювати тарифи на опалення будуть органи місцевого самоврядування. Це означає, що вартість опалення в кожному регіоні залежить від постачальників. Аби уникнути завищення цін на тепло, перед початком опалювального сезону Кабмін, НАК "Нафтогаз України", Асоціація міст України та місцева влада домовилися, що тарифи на опалення для населення залишиться на минулорічному рівні до квітня 2022 року.

Наскільки можуть зрости тарифи на опалення у 2022 році

За прогнозами Міненерго, від 1 січня на українців, можливо, очікуватиме зростання ціни на 6% більше, аніж сьогодні. Це пояснюється тим, що ціни на опалення та газ є взаємопов’язаними. Однак вартість може відрізнятися залежно від постачальника чи регіону. Водночас експерти з консенсус-прогнозу вважають, що тарифи на опалення в 2022 році підвищаться аж на 16% (можлива похибка +/-3%). Також, за їхніми прогнозами, тарифи можуть зрости у 2023-2024 роках:

За опалення у 2023 році українці можуть платити на 10% більше, ніж є зараз.

у 2023 році українці можуть платити ніж є зараз. У 2024 році вартість опалення зросте на 7,5%.

Чому може піднятися ціна на опалення

Від 1 грудня 2021 року в Україні зріс прожитковий мінумум та мінімальна зарплата, однак в січні показник не зміниться, а зросте аж у липні. На думку експертів, через підвищення мінімалки облгаззбути та інші компанії, які виробляють та постачають тепло, піднімають ціни, оскільки підприємства змушені платити більше своїм співробітникам, чиї зарплати безпосередньо прив’язані до мінімальної зарплати.

Також вартість опалення може зрости через обслуговування інфраструктури підприємств (ремонти і модернізація котелень, мереж тощо) та витрати на паливо.

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