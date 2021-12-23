Послуги "Укрпошти" в 2022 році: що зміниться для українців

Що нового підготувала "Укрпошта" жителям країни у наступному, що зміниться у наданні поштових послуг від 1 січня 2022 року — йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Напередодні різдвяно-новорічних свят чимало українців захочуть привітати своїх родичів та близьких з різних куточків країни чи світу, зокрема відправивши їм подарунки. Проте компанія ще не оприлюднила графік роботи свята. Тому як надіслати чи отримати подарунки у вихідні, або скористатися іншими послугами "Укрпошти" у цей період — незрозуміло.

Поки що відомий лише графік роботи на Різдво 25 грудня. Перелік відділень "Укрпошти", що працюватимуть у цей день, читайте за посиланням.

Тарифи

Не чекаючи Нового року, від 1 грудня 2021 року "Укрпошта" підвищила тарифи на низку своїх послуг в середньому на 15%.

Ціни збільшилися в усіх трьох найпопулярніших сегментах: надсилання листів, бандеролей і посилок.

Ціни змінилися таким чином:

тариф на пересилання листа, поштової картки (пріоритетні, масою до 50 г) — на 15%, від 13 грн до 15 грн;

тариф на бандероль (пріоритетні, масою до 250 г) підвищили на 15% — від 19,50 грн до 22,50 грн;

тариф на рекомендоване відправлення понад плату за масу (картка, лист, бандероль) підвищили на 16% — від 9,50 грн до 11 грн.

Слід зауважити, що вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України становитиме 30 грн за 1 кг — 5 грн.

Доставка пенсій та інших виплат

Ще влітку Кабмін скасував обов'язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на картки, хоча раніше предбачалося це зробити до вересня 2021 року.

"До 2023 року доставку пенсій, як і раніше, готівкою і додому, будуть здійснювати листоноші та відділення "Укрпошти". Бо поки пропозиція їхати в карантин і оплачувати дорогу до райцентру, щоб зняти гроші з картки, виглядає як частина проблеми, а не рішення", — заявляв тоді генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Закриття відділень

Проте багатьох українців, особливо у селах, турбує питання про ймовірне закриття стаціонарних відділень "Укрпошти".

Раніше у ЗМІ писали, що листонош, які розносили пенсії та друковану періодику, планують скоротити, замінивши на "мобільні відділення", які робитимуть один-два виїзди на тиждень. Поки що йдеться про закриття лише у віддалених населених пунктах.

Хмельницька обласна рада звернулася до керівництва держави з проханням "недопущення закриття стаціонарних поштових відділень "Укрпошти", інформує ye.ua.

"Їм (пенсіонерам) зручно працювати із листоношами, які приносять пенсію додому та одразу дають квитанцію про оплату комунальних послуг. Дуже прикро, що "Укрпошта" вирішила закрити відділення у селах, де менше 1200 жителів, посилаючись на те, що платежі можна здійснювати через Інтернет", — йдеться у зверненні місцевих депутатів Хмельниччини.

За їхніми словами, люди похилого віку часто не вміють користуватися Інтернетом, він не скрізь є і не всі пенсіонери мають сучасні мобільні телефони.

Аналогічну проблему у листопаді обговорювали на Волині, інформує galinfo.

Так, до Луцької районної ради масово зверталися пенсіонери, голови громад та старости сіл зі скаргою на закриття відділень "Укрпошти".

Як планує вирішити цю проблему поштовий оператор і чи прислухається керівництво "Укрпошти" до жителів маленьких сіл — поки невідомо.

Редактори газет скаржаться на "Укрпошту"

Національна спілка журналістів повідомила, що керівники регіональних медіа скаржаться на "системні порушення партнерських стосунків з боку "Укрпошти" через зрив передплатної кампанії на 2022 рік.

За словами Світлани Карпенко, керівниці місцевої газети на Запоріжжі, “Укрпошта” не зацікавлена у періодичних виданнях, як партнерах.

"З реформуванням “Укрпошти” пов’язані закриття відділень на селах, звільнення листонош, порушення графіку доставки не лише у селах, а й в самому селищі, де є поштова дільниця. Поштовики не зацікавлені у передплаті у зв’язку із частою зміною листонош", – додає Ольга Харченко з Херсонщини.

НСЖУ навіть відкрила "гарячу лінію" для реагування на незадовільні темпи відновлення переплати газет.

ТСН.ua надіслав запит "Укрпошті" щодо проблемних питань, проте ще не отримав відповіді.

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