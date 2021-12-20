Тарифи на газ від 1 січня для українців: наскільки можуть зрости і коли очікувати підвищення

Тарифи на газ від 1 січня для українців: наскільки можуть зрости і коли очікувати підвищення

За прогнозами експертів, вартість газу у 2022 році може зрости аж на 20%.

Від 1 січня 2022 року на українців чекають важливі законодавчі зміни: почнуть діяти нові правила для ФОПів, зростуть соцвиплати та податки, а також планується перерахунок тарифів на житлово-комунальні послуги. Від 1 січня українцям варто чекати підвищення вартості за розподіл (доставку) газу.

Як зміняться ціни на газ від 1 січня та коли очікувати зростання - у матеріалі ТСН.ua.

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Тарифи на газ для населення у 2022 році

Відповідно до постанови НКРЕКП № 572, від 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року в Україні діє річна пропозиція ціни на постачання газу для побутових споживачів від 7,96 до 13,5 грн за кубометр. Клієнти "Нафтогазу" за річним тарифним планом "Фіксований" платять 7,96 гривні за один кубометр. Така вартість газу має залишитися до квітня 2022 року включно. Ба більше, згідно з документом, компанія-постачальник не може підвищувати ціну - тільки зменшувати.

Скільки коштуватиме газ за прогнозами

За прогнозами самого Кабінету міністрів, в 2022 році ціна газу може подорожчати на 13% (з можливою похибкою в +/- 3%). Як стверджують, зростання пов’язане зі світовою тенденцією до здорожчання. В той же час за консенсус-прогнозом вартість газу повинна зрости аж на 20%. На думку експертів, підвищення ціни на блакитне паливо варто очікувати і у 2023-2024 роках:

У 2023 році природний газ здорожчає на 7,5%.

природний газ здорожчає на 7,5%. У 2024 році - на 10%.

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Тарифи на газ для підприємств

Тарифи на газ для непобутових споживачів відрізняються від тарифів на газ для населення. Постачальники газу самі встановлюють вартість блакитного палива для підприємств. У кожному регіоні вона різна. Також деякі постачальники встановлюють окремі ціни для організацій, що фінансуються з держбюджету. Як наголошується, ціни на газ можуть залежати й від обсягів постачання газу.

Скільки українці платитимуть за розподіл газу в 2022 році

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала проєкт рішень щодо затвердження тарифів у 2022 році. Відповідний проєкт постанови нових тарифів оприлюднений на сайті регулятора. Відповідно до нього, від 1 січня 2022 року розподіл газу в Україні може здорожчати в середньому на 4,1%. Проте, як наголошують у НКРЕКП, тарифи зростатимуть неоднорідно.

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За даними НКРЕКП, найбільші тарифи будуть для:

"Чернівцігаз" - 2,14 грн за куб. м,

"Гадячгаз" - 1,99 грн за куб. м,

"Лубнигаз" - 1,99 грн за куб. м,

"Закарпатгаз" - 1,99 грн за куб. м,

"Тисменицягаз" - 1,99 грн за куб. м,

"Харківгаз" - 1,99 грн за куб. м,

"Уманьгаз" - 1,95 грн за куб. м.

Найменші тарифи запропоновані для споживачів:

"Київгаз" - 0,32 грн за куб. м,

"Кременчукгаз" - 0,46 грн за куб. м,

"Харківміськгаз" - 0,43 грн за куб. м,

"Криворіжгаз" - 0,53 грн за куб. м,

"Черкасигаз" - 0,57 грн за куб. м,

"Тернопільміськгаз" - 0,80 грн за куб. м,

"Дніпрогаз" - 0,90 грн за куб. м.

З порівняльною таблицею чинних тарифів та запропонованих у проєктах можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, від початку 2022 року в Україні набуває чинності низка законодавчих ініціатив, які торкнуться більшості українських громадян. Що зміниться від 1 січня 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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