Окупанти перед Новим роком обстріляли українські позиції: подробиці

Українські захисники дали відсіч окупантам.
Поблизу Травневого у зоні проведення ООС 31 грудня російські бойовики один раз обстріляли українські позиції.
Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.
Окупанти поблизу Травневого у Донецькій області 31 грудня з автоматичних станкових гранатометів обстріляли українські позиції. Втрат та поранених серед захисників немає.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні ООС.
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