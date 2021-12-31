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Окупанти перед Новим роком обстріляли українські позиції: подробиці

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Окупанти перед Новим роком обстріляли українські позиції: подробиці

Операція об'єднаних сил / Facebook

Українські захисники дали відсіч окупантам.

Поблизу Травневого у зоні проведення ООС 31 грудня російські бойовики один раз обстріляли українські позиції. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС. 

Окупанти поблизу Травневого у Донецькій області 31 грудня з автоматичних станкових гранатометів обстріляли українські позиції. Втрат та поранених серед захисників немає. 

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні ООС. 

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