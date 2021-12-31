Якщо завтра - війна: що має бути у тривожній валізі

Якщо завтра - війна: що має бути у тривожній валізі

Документи слід носити у вологотривкому пакетику.

Що робити, якщо завтра - війна? Колишній головний поліцейський Києва, а нині заступник мера Кличка Андрій Крищенко порадив киянам зібрати так звану тривожну валізу. Це такий собі пакет першої необхідності. Чиновник вважає, що там мають бути документи, медикаменти на всіх членів сім’ї, зручний одяг по сезону, запас продуктів на дві доби. Журналісти поспілкувались зі спеціалістами із виживання, військовими психологами та ветеранами війни, щоб визначити, з чого має складатися тривожна валізка, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Костянтин Ульянов - автор курсу стрес-підготовки "Броньований розум". Він проводив стрес-підготовку спецпризначенцям збройних сил та поліції. Він тримає вдома зібрану тривожну валізу.

Важливо, щоб наплічник був туристичним або міським. Військовий буде максимально привертати до вас увагу, як до військового. Розмір і вага залежить від фізичної підготовки. Оптимально до двадцяти кілограмів. Обов’язково засоби гігієни, аптечка, карта місцевості ніж та металевий посуд. Спальник і каримат - бажано, але не критично.

Документи слід носити у вологотривкому пакетику. Візьміть із собою додатковий одяг і набір термобілизни, запас води і їжі.

Костянтин радить заздалегідь підготувати кілька копій документів. В друкованому і цифровому форматах. Крім того, заздалегідь придбати кілька ліхтариків та павербанки. Електроніка має бути зарядженою. Гроші мають бути сухими, а також їх треба розбити на декілька ешелонів. Дрібні купюри, більші, та суми, наприклад у валюті, і всі вони повинні бути розфасовані по різних місцях. Тому що лихо може трапитись будь-яке, наприклад, вас можуть пограбувати.

Сергій Вишенвський – військовослужбовець, інструктор з виживання, маскування, тактики малих груп. Каже, що і влада має підготуватись до надзвичайної ситуації. Вже зараз мають бути готові сценарії на випадок евакуації і цивільні мають знати як діяти і куди бігти. Інструкцію зі збору тривожної валізи можна надрукувати, приміром, на квитку на поїзд.

Експерти кажуть, що, крім того, що людина візьме із собою в наплічник, треба підготуватись і ментально. Головне не панікувати, не нервувати і також скласти план своїх дій. І бажано його записати. Крім того, спеціалісти радять сходити або прослухати курси до медичної підготовки.

Військовий психолог радить не звертати увагу на заяви російських і проросійських політиків. Закликає вірити в українську армію – наші солдати вже вісім років тримають оборону. Вони знають і вміють захищати рідну землю.

Нагадаємо, що РНБО за закритими дверима заслухала доповіді керівників СБУ, МВС та ГУР про ситуацію на кордонах та внутрішню безпеку.

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