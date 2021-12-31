Росія будує новий військовий полігон в анексованому Криму

РФ продовжує мілітаризувати український півострів.

Російські військові планують обладнати для навчання десантників новий полігон в окупованому Криму.

Про це повідомляє сайт Міноборони РФ.

"Продовжиться нарощування бойового потенціалу. У 2022 році кілька десантно-штурмових та артилерійських підрозділів переозброять на сучасну техніку, будуть обладнані нові полігони Синя Осока в Іванівській області та Старокримський у Республіці Крим", - йдеться у повідомленні.

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Усього в 2022 році планується провести близько 100 заходів підготовки органів управління, командно-штабні навчання з усіма з'єднаннями і військовими частинами ПДВ РФ.

"Основні зусилля будуть зосереджені на підготовці військ до відпрацювання дій на всіх стратегічних напрямках", - додали у військовому відомстві.

Нагадаємо, у Росії знову заговорили про "захист своїх громадян за кордоном" із застосуванням армії. Віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов сказав, що однією з підстав, за якими ЗС РФ можуть оперативно використовуватися за кордоном, є захист громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них.

Слід зазначити, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія завезла до тимчасово окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян, щоб створити плацдарм для впливу в регіоні.

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