Як прикрасити страви на рік Тигра: 40+ ідей для святкового столу

Через кілька днів всі ми будемо зустрічати Новий рік 2022, рік Тигра. Звичайно, хочеться здивувати своїх гостей декором та святковим столом. Як прикрасити страви на Новий рік 2022? ТСН.ua підготував для вас 40+ ідей з картинками, щоб гарно зустріти господаря прийдешнього року — тигра.
Щоб в прийдешньому році вас чекав успіх в усіх починаннях, варто хоча б одну страву подати з зображенням тигра — символу 2022 року. Але що робити, коли немає ідей? ТСН.ua зібрав для вас цікаві фото, як прикрасити страви на Новий рік 2022, щоб здивувати гостей та порадувати господаря 2022 року.
1. Салати
Салат найпопулярніша страва на новорічному столі. І саме його найпростіше оформити з зображенням тигра. Особливо, якщо у вас є варена морква, чорнослив, варений яєчний білок, маслини. В деяких випадках для білого кольору на тигровій шубці підійде майонез. Як легко та швидко прикрасити салати на Новий рік 2022, дивіться далі:
Навіть традиційний салат "Олів’є" можна оформити в новорічному стилі, щоб порадувати символ року. Це дуже легко, якщо у вас є форма у вигляді котячої голови:
Також можна приготувати салати у формі тигрячої лапки. Для цього вам знадобиться натертий твердий сир, подрібнені грецькі горіхи, майонез та маслини:
2. Закуски
Ні один новорічний стіл не обходиться без закусок. Їх легко готувати і вони чудово доповнять основні страви. Це можуть бути фаршировані яйця, корзинки з різноманітною начинкою і навіть звичайні бутерброди. Головне підійти до оформлення креативно і залучити свою фантазію. А якщо ви не знаєте, як прикрасити закуски на Новий рік 2022, щоб вони виглядали цікаво і святково, то ось вам кілька ідей:
3. Десерти і випічка
Прикрасити новорічну випічку можна по-різному. Традиційно на стіл подають торти та тістечка у формі ялинок, сніжинок, сніговиків. Але цього року можна трішки відійти від традицій і створити декор у вигляді символу Нового року 2022 — тигра. Якщо ви вмієте використовувати пастилу, можна створити ось такі чудові десерти:
Звичний десерт “Зебра” можна трішки змінити, додавши кольорів, які більше підходять тигру, як символу Нового року 2022:
Прикрасити у вигляді тигра можна і різні капкейки, кекси. Тут головне — трішки фантазії. А ще вам знадобиться помаранчева присипка, гарячий шоколад, кондитерський мішок для крему:
Якщо ви можете назвати себе справжнім умільцем і знаєте, як готувати справжні смачні шедеври, можна спробувати наступні ідеї тортів для новорічного столу:
4. Різноманітні солодощі, пряники, печиво
Якщо ви не хочете витрачати свій час на приготування торта, можна зупинитися на інших солодощах: пряниках, печиві, різних солодких паличках та макарунах (традиційні американські тістечка з низьким вмістом жиру). Їх також можна прикрасити до Нового року 2022:
5. Фрукти та фруктові нарізки
Якщо у вас зовсім мало часу, щоб прикрасити новорічний стіл для святкування прийдешнього року Тигра, можна зупинитися на таких ідеях:
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