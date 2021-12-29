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Як прикрасити страви на рік Тигра: 40+ ідей для святкового столу

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Як прикрасити страви на рік Тигра: 40+ ідей для святкового столу

Як прикрасити страви на Новий рік 2022, рік Тигра: кілька ідей з фото

Через кілька днів всі ми будемо зустрічати Новий рік 2022, рік Тигра. Звичайно, хочеться здивувати своїх гостей декором та святковим столом. Як прикрасити страви на Новий рік 2022? ТСН.ua підготував для вас 40+ ідей з картинками, щоб гарно зустріти господаря прийдешнього року — тигра.

Щоб в прийдешньому році вас чекав успіх в усіх починаннях, варто хоча б одну страву подати з зображенням тигра — символу 2022 року. Але що робити, коли немає ідей? ТСН.ua зібрав для вас цікаві фото, як прикрасити страви на Новий рік 2022, щоб здивувати гостей та порадувати господаря 2022 року.

1. Салати

Салат найпопулярніша страва на новорічному столі. І саме його найпростіше оформити з зображенням тигра. Особливо, якщо у вас є варена морква, чорнослив, варений яєчний білок, маслини. В деяких випадках для білого кольору на тигровій шубці підійде майонез. Як легко та швидко прикрасити салати на Новий рік 2022, дивіться далі:

Салат
Салат "Тигреня" - ідеальний варіант для новорічного столу
Як прикрасити салат на Новий рік 2022 / ©
Як прикрасити салат на Новий рік 2022
Салат у вигляді тигру - чудовий варіант для новорічного столу / ©
Салат у вигляді тигру - чудовий варіант для новорічного столу
Морква і маслини - головні інгредієнти, щоб приготувати новорічний салат
Морква і маслини - головні інгредієнти, щоб приготувати новорічний салат "Тигр"
Салат
Салат "Тигр" повинен бути на кожному новорічному столі, щоб весело зустріти Новий 2022 рік
Як прикрасити страви на Новий рік: салат
Як прикрасити страви на Новий рік: салат "Тигр"
Є різні варіації салату
Є різні варіації салату "Тигр": головне задіяти фантазію
Як прикрасити страви на Новий рік: салат
Як прикрасити страви на Новий рік: салат "Тигр"
Який би варіант салату
Який би варіант салату "Тигр" ви не вибрали, на новорічному столі він буде виглядати цікаво
Салат
Салат "Тигр" в різних варіантах виглядає просто чудово
Салат на Новий рік 2022 можна прикрасити у вигляді тигра / ©
Салат на Новий рік 2022 можна прикрасити у вигляді тигра
Салат
Салат "Тигр" може виглядати і так
Салат
Салат "Тигр" для новорічного столу
Салат
Салат "Тигр" є і в більш простій версії

Навіть традиційний салат "Олів’є" можна оформити в новорічному стилі, щоб порадувати символ року. Це дуже легко, якщо у вас є форма у вигляді котячої голови:

Традиційний салат
Традиційний салат "Олів'є" можна прикрасити по-новому

Також можна приготувати салати у формі тигрячої лапки. Для цього вам знадобиться натертий твердий сир, подрібнені грецькі горіхи, майонез та маслини:

Можна прикрасити салат на Новий рік 2022 у вигляді тигрячої лапки / ©
Можна прикрасити салат на Новий рік 2022 у вигляді тигрячої лапки

2. Закуски

Ні один новорічний стіл не обходиться без закусок. Їх легко готувати і вони чудово доповнять основні страви. Це можуть бути фаршировані яйця, корзинки з різноманітною начинкою і навіть звичайні бутерброди. Головне підійти до оформлення креативно і залучити свою фантазію. А якщо ви не знаєте, як прикрасити закуски на Новий рік 2022, щоб вони виглядали цікаво і святково, то ось вам кілька ідей:

Як прикрасити страви на Новий рік 2022, рік Тигра: варіанти закусок / ©
Як прикрасити страви на Новий рік 2022, рік Тигра: варіанти закусок
Фаршировані яйця для тих, хто хоче порадувати символ 2022 року / ©
Фаршировані яйця для тих, хто хоче порадувати символ 2022 року
Як прикрасити звичайні бутерброди на Новий рік 2022 / ©
Як прикрасити звичайні бутерброди на Новий рік 2022
Ще один варіант новорічних бутербродів для святкового столу / ©
Ще один варіант новорічних бутербродів для святкового столу
Як прикрасити закуски на Новий рік 2022, щоб порадувати господаря прийдешнього року / ©
Як прикрасити закуски на Новий рік 2022, щоб порадувати господаря прийдешнього року

3. Десерти і випічка

Прикрасити новорічну випічку можна по-різному. Традиційно на стіл подають торти та тістечка у формі ялинок, сніжинок, сніговиків. Але цього року можна трішки відійти від традицій і створити декор у вигляді символу Нового року 2022 — тигра. Якщо ви вмієте використовувати пастилу, можна створити ось такі чудові десерти:

Торт
Торт "Тигр" з пастили
Торт
Торт "Тигр": фото ідеї

Звичний десерт “Зебра” можна трішки змінити, додавши кольорів, які більше підходять тигру, як символу Нового року 2022:

Десерт
Десерт "Зебра" можна використати і для святкування Нового року 2022, але трішки його урізноманітнити
Десерт
Десерт "Зебра" у вигляді рулету
Як прикрасити торт на Новий рік 2022 / ©
Як прикрасити торт на Новий рік 2022

Прикрасити у вигляді тигра можна і різні капкейки, кекси. Тут головне — трішки фантазії. А ще вам знадобиться помаранчева присипка, гарячий шоколад, кондитерський мішок для крему:

Капкейк
Капкейк "Тигр": покроково
Ще один варіант десерту для новорічного столу / ©
Ще один варіант десерту для новорічного столу

Якщо ви можете назвати себе справжнім умільцем і знаєте, як готувати справжні смачні шедеври, можна спробувати наступні ідеї тортів для новорічного столу:

Торт
Торт "Тигр": фото
Торт
Торт "Зебра" на новорічний стіл
Торт
Торт "Тигр": простий варіант
Торт
Торт "Тигр" на Новий рік 2022

4. Різноманітні солодощі, пряники, печиво

Якщо ви не хочете витрачати свій час на приготування торта, можна зупинитися на інших солодощах: пряниках, печиві, різних солодких паличках та макарунах (традиційні американські тістечка з низьким вмістом жиру). Їх також можна прикрасити до Нового року 2022:

Як прикрашати новорічне печиво / ©
Як прикрашати новорічне печиво
Новорічне печиво
Новорічне печиво "Тигренята"
Новорічні
Новорічні "солодкі палички" у вигляді тигрячого хвоста
Популярні тістечка
Популярні тістечка "макаруни" у вигляді тигрів

5. Фрукти та фруктові нарізки

Якщо у вас зовсім мало часу, щоб прикрасити новорічний стіл для святкування прийдешнього року Тигра, можна зупинитися на таких ідеях:

З мандаринів можна створити милих
З мандаринів можна створити милих "тигренят"
Вирізати фрукти на Новий рік дуже просто: спробуйте створити такого тигра / ©
Вирізати фрукти на Новий рік дуже просто: спробуйте створити такого тигра
Можна вирізати
Можна вирізати "тигра" ще так
Мандарини чудово підходять для того, щоб прикрасити новорічний стіл на 2022 рік / ©
Мандарини чудово підходять для того, щоб прикрасити новорічний стіл на 2022 рік
Новорічна фруктова нарізка на Новий рік 2022 / ©
Новорічна фруктова нарізка на Новий рік 2022

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