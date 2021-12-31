Народні прикмети, обряди і звичаї 31 грудня

Дзвенить у вухах — на відлигу.

31 грудня церква та віряни вшановують пам'ять мучеників Севастiана та воїнів його: Никострата Скарбника, жiнки його Зої, Касторiя, Транквиллiна, пресвiтера, та синiв його Маркелiна та Марка, дияконiв, Клавдiя, начальника над тюрмами, сина його Симфорiана, брата його Вiкторина, Тивуртiя i Кастула, святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського, преподобного Флора, єпископа Амiйського, преподобного Михаїла, сповiдника.

31 грудня: церковне свято

Дзвенить у вухах — на відлигу.

Якщо на початку зими йде сильний сніг, то на початку літа падатиме сильний дощ.

Сніг на паті лежить пагорбами, хвилями — на врожай жита.

Як у грудні сніг заляже, то у серпні жито виляже.

31 грудня: церковне свято

Севастіан Нарбонський, також Себастьян Медіоланський — римський християнський святий та мученик, тіло якого прошили безліч стріл, покровитель спортсменів-лучників і захисник від мору. Народився у місті Нарбона, Галлія (суч. південна Франція). Помер у Римі.

Святий мученик Севастіан народився в місті Нарбоні (Галлія), а освіту отримав в Медіолані. При імператорах-співправителях Діоклетіані і Максиміані (284–305) він обіймав посаду начальника придворної варти. Святий Севастіан користувався авторитетом і любов'ю у воїнів і придворних, бо був людиною хороброю, сповненою мудрості, правдивим в словах, справедливим в суді, розсудливим в пораді, вірним на службі і у всіх завданнях.

Бувши сам таємним християнином, святий багато допомагав братам по вірі.

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В кінці зазнав мученицької смерті. Його допитував особисто імператор Діоклетіан і, переконавшись в незворушності святого мученика, наказав відвести його за місто, прив'язати до дерева і розстріляти з луків. Жінка чиновника Кастула, Ірина, прийшла вночі, щоби поховати святого Севастіана, але знайшла його живим і принесла у свій дім. Святий Севастіан згодом вилікувався від ран. Християни умовляли його покинути Рим, але він відмовився. Підійшовши до язичницького храму, святий побачив імператорів, що йшли туди, і публічно звинуватив їх в безчесті. Діоклетіан наказав відвести святого мученика на іподром і стратити. Святого Севастіана вбили, а тіло його кинули у Клоаку Максима — стічну канаву у Тібр. Святий мученик уві сні явився християнці Лукині і повелів їй взяти тіло і поховати в катакомбах. Благочестива християнка з честю поховала тіло святого. Над його могилою споруджена церква Сан Себастьяно фуорі ле Мура.

31 грудня: народні традиції

Ніч проти 1 січня - це 12 ніч Йоля - стародавнього свята на честь зимового сонцестояння.

31 грудня: що варто робити

повісити вінок на вхідні двері будинку;

запалювати свічки;

попросити вибачення у близьких і пробачити образи.

31 грудня: що категорично заборонено

лаятися;

відмовляти в гостинності.

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