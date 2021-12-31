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Церковне свято 1 січня: день пам'яті преподобного Іллі Муромця

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Церковне свято 1 січня: день пам'яті преподобного Іллі Муромця

https://azbyka.ru/

В перший день Нового року дівчата намагалися одягнутися якомога ошатныше і переодягалися кілька разів, щоб у них було більше обновок.

1 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Іллі Муромця, Печерського.

Історія свята

Ілля Муромець був воїном та ченцем, служив Батьківщині за князювання Володимира Мономаха. Все своє життя провів Ілля в походах, а наприкінці життя прийняв чернечий постриг і зачинився в Києво-Печерській лаврі. Він помер 1188 року. Тут і спочивають його святі мощі.

Про преподобного Іллю відомо також, що він помер, склавши пальці правої руки для молитви так, як заведено і тепер у Православній Церкві – три перші пальці разом, а два останні пригнув до долоні. У період боротьби зі старообрядницьким розколом (кінець 17 - 19 століття) цей факт із житія святого служив сильним доказом на користь триперсного складання.

Народні традиції

В перший день Нового року дівчата намагалися одягнутися якомога нарядно і переодягалися кілька разів, щоб у них було більше обновок.

Не дозволялося в перший день року виконувати важку і брудну роботу – інакше весь рік мине в суцільному важкій праці без відпочинку.

1 січня у кожному будинку намагалися зробити новорічний стіл багатим, щоб і в інші дні був достаток страв.   / © Associated Press
1 січня у кожному будинку намагалися зробити новорічний стіл багатим, щоб і в інші дні був достаток страв.   / Associated Press

Прикмети

  • Якщо ранок теплий, то буде хороший урожай жита.
  • Зоряна новорічна ніч обіцяє багатий урожай ягід.
  • Якщо дерева вкриті інеєм, то буде вдалий рік для сільськогосподарських робіт.
  • Місячна новорічна ніч обіцяє багатий урожай бобових культур.
  • Добре, якщо в цей день йде сніг, – буде хороший урожай хліба.
  • Якщо 1 січня вітряно, то восени зберете багато горіхів.

Що не можна робити 1 січня

  • Не можна виносити сміття з дому, адже можна винести щастя;
  • Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику;
  • Не можна вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.

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