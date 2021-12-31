Церковне свято 1 січня: день пам'яті преподобного Іллі Муромця

В перший день Нового року дівчата намагалися одягнутися якомога ошатныше і переодягалися кілька разів, щоб у них було більше обновок.

1 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Іллі Муромця, Печерського.

Історія свята

Ілля Муромець був воїном та ченцем, служив Батьківщині за князювання Володимира Мономаха. Все своє життя провів Ілля в походах, а наприкінці життя прийняв чернечий постриг і зачинився в Києво-Печерській лаврі. Він помер 1188 року. Тут і спочивають його святі мощі.

Про преподобного Іллю відомо також, що він помер, склавши пальці правої руки для молитви так, як заведено і тепер у Православній Церкві – три перші пальці разом, а два останні пригнув до долоні. У період боротьби зі старообрядницьким розколом (кінець 17 - 19 століття) цей факт із житія святого служив сильним доказом на користь триперсного складання.

Народні традиції

В перший день Нового року дівчата намагалися одягнутися якомога нарядно і переодягалися кілька разів, щоб у них було більше обновок.

Не дозволялося в перший день року виконувати важку і брудну роботу – інакше весь рік мине в суцільному важкій праці без відпочинку.

1 січня у кожному будинку намагалися зробити новорічний стіл багатим, щоб і в інші дні був достаток страв. / Associated Press

Прикмети

Якщо ранок теплий, то буде хороший урожай жита.

Зоряна новорічна ніч обіцяє багатий урожай ягід.

Якщо дерева вкриті інеєм, то буде вдалий рік для сільськогосподарських робіт.

Місячна новорічна ніч обіцяє багатий урожай бобових культур.

Добре, якщо в цей день йде сніг, – буде хороший урожай хліба.

Якщо 1 січня вітряно, то восени зберете багато горіхів.

Що не можна робити 1 січня

Не можна виносити сміття з дому, адже можна винести щастя;

Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику;

Не можна вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.

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