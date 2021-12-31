Церковне свято 1 січня: день пам'яті преподобного Іллі Муромця

В перший день Нового року дівчата намагалися одягнутися якомога ошатныше і переодягалися кілька разів, щоб у них було більше обновок.
1 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Іллі Муромця, Печерського.
Історія свята
Ілля Муромець був воїном та ченцем, служив Батьківщині за князювання Володимира Мономаха. Все своє життя провів Ілля в походах, а наприкінці життя прийняв чернечий постриг і зачинився в Києво-Печерській лаврі. Він помер 1188 року. Тут і спочивають його святі мощі.
Про преподобного Іллю відомо також, що він помер, склавши пальці правої руки для молитви так, як заведено і тепер у Православній Церкві – три перші пальці разом, а два останні пригнув до долоні. У період боротьби зі старообрядницьким розколом (кінець 17 - 19 століття) цей факт із житія святого служив сильним доказом на користь триперсного складання.
Народні традиції
В перший день Нового року дівчата намагалися одягнутися якомога нарядно і переодягалися кілька разів, щоб у них було більше обновок.
Не дозволялося в перший день року виконувати важку і брудну роботу – інакше весь рік мине в суцільному важкій праці без відпочинку.
Прикмети
- Якщо ранок теплий, то буде хороший урожай жита.
- Зоряна новорічна ніч обіцяє багатий урожай ягід.
- Якщо дерева вкриті інеєм, то буде вдалий рік для сільськогосподарських робіт.
- Місячна новорічна ніч обіцяє багатий урожай бобових культур.
- Добре, якщо в цей день йде сніг, – буде хороший урожай хліба.
- Якщо 1 січня вітряно, то восени зберете багато горіхів.
Що не можна робити 1 січня
- Не можна виносити сміття з дому, адже можна винести щастя;
- Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику;
- Не можна вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.
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