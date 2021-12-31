День ангела 1 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 1 січня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 1 січня святкують: Григорій, Ілля і Тимофій.

Чоловічі іменини

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Ілля

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Тимофій

Ім'я Тимофій прийшло з грецької мови і у перекладі означає "шанувати бога". Однією з характеристик Тимофія можна назвати вразливість. Він уважно вислуховує співрозмовника і щиро за нього переймається. Це часто дозволяє йому дати добру пораду. Він добре бачить людину зсередини, але не ділиться цими спостереженнями з оточенням.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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