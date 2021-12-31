Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 31 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 7 тисяч.
В Україні станом на ранок 31 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 404, медпрацівників – 185), одужало 8 609 осіб.
Про це повідомляє МОЗ.
Також за останню добу госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками -1 578, летальних випадків зафіксовано – 209.
Від початку кампанії проведено усього 28 405 399 щеплень. За добу вакциновано 101 705 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло (особи) – 3 667 649
- одужало (особи) –3 468 858
- летальних випадків –95 899
- проведено ПЛР-тестувань –16 786 785
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, що Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон”.
Читайте також: