Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 31 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 31 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 7 тисяч.

В Україні станом на ранок 31 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 404, медпрацівників – 185), одужало 8 609 осіб.

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Про це повідомляє МОЗ.

Також за останню добу госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками -1 578, летальних випадків зафіксовано – 209.

Від початку кампанії проведено усього 28 405 399 щеплень. За добу вакциновано 101 705 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло (особи) – 3 667 649

одужало (особи) –3 468 858

летальних випадків –95 899

проведено ПЛР-тестувань –16 786 785

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон”.

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