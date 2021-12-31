Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 31 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 31 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 7 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 31 декабря 2021 в Украине зафиксировано 7 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 404, медработников – 185), вылечились 8 609 человек.

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Об этом сообщает Минздрав.

Также за последние сутки госпитализированы лица с подтвержденными и подозрительными случаями -1578, летальных случаев зафиксировано — 209.

С начала кампании проведено всего 28 405 399 прививок. За сутки вакцинировано 101 705 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 667 649

выздоровело (лица) –3 468 858

летальных исходов –95 899

проведено ПЦР-тестирование –16 786 785

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, что Украине выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон".

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