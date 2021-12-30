Россия – вторая в мире по количеству жертв от коронавируса

Россия – вторая в мире по количеству жертв от коронавируса

Россия по числу умерших от коронавируса обогнала Бразилию.

Россия заняла второе место в мире по числу умерших от коронавируса. На первом месте – США, на третьем – Бразилия.

Об этом свидетельствуют данные, приведенные Федеральной службой государственной статистики.

По данным Службы статистики Росстат, в ноябре от причин, связанных с коронавирусом, умерли 87 527 человек. Такой показатель означает, что в прошлом месяце от коронавируса умерло больше россиян с начала пандемии. Общее число жертв в Российской Федерации достигло 658 634 человек.

В Соединенных Штатах Америка жертвами коронавируса стали 825 663 человека, но население более чем вдвое превышает население России. А в Бразилии, которая находится на 3-й строчке, зафиксировано 618 800 смертей.

Напомним, в Министерстве здравоохранения ожидают роста заболеваемости коронавирусом в феврале 2022 года.

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