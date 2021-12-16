В Минздраве рассказали, когда ожидают роста COVID-заболеваемости

В январе будут фиксироваться уменьшение количества новых случаев заражения.

В Министерстве здравоохранения ожидают роста заболеваемости коронавирусом в феврале 2022 года.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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По словам представителя Минздрава, до конца января в стране будет наблюдаться убывание COVID-инфицирования.

"Мы ориентируемся на количество случаев (в течение суток – Ред.) – от одной до четырех тысяч – это максимально. Но постепенное убывание будет до конца января. Дальнейшие прогнозы будут зависеть от появления штамма "Омикрон", от темпов вакцинации от коронавируса. Но, по предварительным прогнозам, ожидаем повышения уровня заболеваемости COVID-19 в феврале", — подчеркнул Игорь Кузин.

Игорь Кузин о вакцинации, сертификатах и последующих условиях карантина в Украине

Как сообщалось, в СНБО заявили, что новая волна коронавируса, ожидается, что "накроет" Украину в феврале 2022 года. Речь идет о попадании в страну штамма "Омикрон". Чтобы легче перенести очередной всплеск COVID, следует вакцинироваться. Если уровень иммунизации в Украине достигнет 80%, то очередные вспышки коронавируса пройдут проще.

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