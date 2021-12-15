"У меня и ребенка мало шансов": в Одессе из-за COVID-19 умерла женщина и младенец, родные обвиняют медиков

"У меня и ребенка мало шансов": в Одессе из-за COVID-19 умерла женщина и младенец, родные обвиняют медиков

Окончательные выводы о причинах смерти роженицы смогут сделать после завершения экспертиз.

В Одессе в больнице скончалась больная коронавирусом беременная 29-летняя женщина и ее ребенок. Родственники покойной обвиняют врачей в трагедии, а те говорят, что сделали все возможное для спасения матери и ее младенца.

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Об этом 15 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Женщина 10 дней лечилась дома

Покойную звали Анна, она была родом из г. Южный Одесской области. В середине ноября женщина заболела коронавирусом. Прививки не делала, боялась за будущего ребенка. 10 дней женщина лечилась дома. Муж женщины Александр Седунов говорит, что медики рекомендовали ей пить парацетамол, воду и сидеть дома.

Сестра беременной Наталья Танцюра утверждает, что женщину отказывались госпитализировать, потому что у нее не было температуры. Однако Анне становилось все хуже и тогда она наконец обратилась к семейному врачу. Рентген показал поражение 50% легких, женщину наконец-то госпитализировали в терапию. Подключили к кислородному концентратору.

В Одессе умерла беременная, больная коронавирусом – ребенок тоже погиб | Новости Украины

Состояние женщины постоянно ухудшалось

Главный врач Южненской больницы Роман Лиманский утверждает, что женщину лечили согласно протоколам.

Однако уровень кислорода в крови даже на концентраторе начал резко падать, пациентку отправили в Одессу. Там через три дня ее перевели на искусственную вентиляцию лёгких. Перед смертью она написала мужу, что у нее мало шансов на жизнь.

"У меня мало шансов на жизнь. Сказали. И у ребенка тоже. Молитесь, прошу", – говорилось в последнем сообщении беременной.

На следующий день у Анны начались роды, но ребенок, весом 850 граммов, родился уже мертвим.

"Через шесть часов после родов, несмотря на реанимационные мероприятия, женщина умерла. Женщина умерла от прогрессирующей полиорганной недостаточности на фоне COVID-инфекции", — говорит заведующий областным перинатальным центром Игорь Рязанцев.

Родственники убеждены, что больную должны были госпитализировать раньше

Однако родственники уверены: если бы женщину раньше госпитализировали в больницу Южного, ее можно было бы спасти.

Главврач Южненской больницы Роман Лиманский убеждает, что беременная сама виновата в затягивании, потому что консультировалась с гинекологом, а к семейному врачу обратилась поздно.

Окончательные выводы о причинах смерти роженицы смогут сделать после завершения экспертиз. Полиция начала уголовное производство. Из Южненской больницы изъяли всю медицинскую документацию. Но в единственном врачи уверены – если бы беременная была вакцинирована такого тяжелого течения болезни можно было бы избежать.

В этом году в регионе от коронавируса умерли уже восемь беременных женщин. Все они были без прививки.

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