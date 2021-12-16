Церковный праздник 17 декабря: день памяти святой Варвары

17 декабря принято молиться святой Варваре о здоровье и счастье для всех домочадцев и об исцелении от болезней (особенно от бесплодия).

17 декабря православная церковь чтит память святой Варвары Илиопольской, которая жила в конце 3 — начале 4 века.

История праздника

По преданию, она родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Варвара отличалась красотой, и отец решил запереть ее в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. В период заключения девушка смотрела в окно, изучала открывающийся мир и удавалась размышлениям. В результате Варвара самостоятельно пришла к выводу, что все существующее мог создать только один Творец.

Наконец, Диоскор решил выпустить дочь из башни, чтобы подготовить к замужеству. Варвара, воспользовавшись свободой, сразу приняла крещение у христиан. Узнав об этом, отец-язычник рассердился и приказал истязать девушку: ее бичевали воловьими жилами и растирали раны владелицы. В довершение всего правитель города дал Диоскору право осуществить суд над Варварой, и отец собственными руками обезглавил дочь. Вместе с Варварой казнили еще одну мученицу — святую Иулианию, которая, пораженная стойкостью девушки, сама объявила себя христианкой. Через некоторое время на Диоскора обрушился гнев Божий — его убило молнией.

Народные традиции и приметы

Православные люди молятся святой Варваре, чтобы избежать внезапной смерти без покаяния, что в христианстве считается наказанием. Также мученицу называли своей покровительницей все женщины, особенно беременные, просили ее о здоровье для себя и ребенка. Варварин день считался девичьим праздником.

На Варвару обычно начинались сильные морозы. Звезды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее темным. Кроме того, в середине декабря люди уже пребывали в ожидании солнцеворота.

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Если за окном мороз, холодная погода продлится еще долго.

Звездное небо – к холодам, тусклое – к оттепели.

Красное мероприятие – к ясной погоде.

Облачная погода предвещает снег.

Если на улице тепло, то будет хороший урожай льна.

Если погода ясная и безоблачная, то ожидаются морозы.

Что запрещено делать 17 декабря

Женщинам нельзя тяжело работать, стирать, готовить, шить и белить.

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