Церковне свято 17 грудня: день пам'яті святої Варвари

17 грудня заведено молитися святій Варварі про здоров’я і щастя для всіх домочадців та про зцілення від хвороб (особливо від безпліддя).

17 грудня православна церква вшановує пам'ять святої Варвари Іліопольської, яка жила наприкінці 3 — на початку 4 століття.

Історія свята

За переказами, вона народилася у Фінікії у родині впливового язичника Діоскора. Варвара відзначалася красою, і батько вирішив замкнути її у вежі, щоб приховати від сторонніх очей. У період ув'язнення дівчина дивилася у вікно, вивчала світ, що відкривався, і вдавалася роздумам. В результаті Варвара самостійно дійшла висновку, що все, що існує, міг створити тільки один Творець.

Нарешті Діоскор вирішив випустити доньку із вежі, щоб підготувати до заміжжя. Варвара, скориставшись свободою, відразу прийняла хрещення у місцевих християн. Дізнавшись про це, батько-язичник розгнівався і наказав катувати дівчину: її бичували воловими жилами і розтирали рани власниці. На довершення всього правитель міста дав Діоскор право здійснити суд над Варварою, і батько власними руками обезголовив дочку. Разом із Варварою стратили ще одну мученицю — святу Іуліанію, яка, вражена стійкістю дівчини, сама оголосила себе християнкою. Через деякий час на Діоскора обрушився Божий гнів — його убило блискавкою.

Народні традиції і прикмети

Православні люди моляться святій Варварі за те, щоб уникнути раптової смерті без покаяння, що в християнстві вважається покаранням. Також мученицю називали своєю заступницею всі жінки, особливо вагітні, які просили її про здоров'я для себе та дитини. Варварин день вважався дівочим святом.

На Варвару зазвичай починалися сильні морози. Зірки особливо яскраво сяяли на чистому морозному небі, а їхнє світло, відбиваючись від снігу, створювало враження, що день став трохи менш темним. Крім того, у середині грудня люди вже жили очікуванням сонцевороту.

pixabay.com

Якщо за вікном мороз, то холодна погода триватиме ще довго.

Зоряне небо – до холодів, тьмяне – до відлиги.

Червоний захід – до ясної погоди.

Хмарна погода віщує сніг.

Якщо на вулиці тепло, то буде хороший урожай льону.

Якщо погода ясна і безхмарна, то очікуються морози.

Що заборонено робити 17 грудня

Жінкам не можна важко працювати, прати, готувати, шити та білити.

Читайте також: