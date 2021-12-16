День ангела 17 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

17 грудня іменини відзначають носії 12 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 17 грудня святкують: Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Уляна.

Чоловічі іменини

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Геннадій

Ім'я Геннадій — це ім'я грецького походження. Перекладається воно як "благородний" або "благородного походження". Ще є значення імені Геннадій — "народжений Гермесом" або "народжений Зевсом". Геннадій акуратний і наділений особливою охайністю, хорошими вольовими якостями і сильною нервовою системою. Він серйозний, спокійний і націлений на результат чоловік, любить поговорити та перед приняттям важливого рішення добре подумати. Іноді страждає на самолюбство і болісно реагує на зауваження, навіть якщо вони обґрунтовані. Він не прагне до кар'єрних вершин, любить спокійну і неспішну роботу з гарантованим результатом.

Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Жіночі іменини

Анастасія

З грецької мови ім'я Анастасія означає "повернута до життя". Анастасія суперечлива, схильна до швидкої зміни настроїв і легкої нервозності, має чудову інтуїцію і аналітичні здібності. Вона дуже сентиментальна і довірлива, проте водночас – сімейно-орієнтована людина. Любить чоловіків із яскраво вираженою мужністю. Вірна і турботлива дружина.

Варвара

Історія імені пов'язана з грецьким словом "варвар", що означає інородець або чужинець. Тому можна вважати, що Варвара у перекладі означає "чужоземка". Варвара дуже сильна, активна і смілива, працьовита й вміє ставити перед собою мету, має сильну інтуїцію і часто покладається саме на неї. На роботі Варвара – прекрасний співробітник. Вона зрідка працює там, де їй буде працюватися важко, любить вирішувати нові завдання. Вона із задоволенням займається домашньою роботою і облаштовує побут. Чоловіка вибирає довго і дуже прискіпливо.

Катерина

Вважається, що ім'я Катерина має грецьке походження, воно утворилося від грецького імені Αικατερίνη ("Хайкатеріне"), що означає "вічно чиста". Катерина – чесна і відкрита людина. Вона робить правильні вчинки і намагається завжди говорити правду. Така характерна риса їй нерідко шкодить в житті, але вона не змінює своєї поведінки. Для неї правильні вчинки важливіші тимчасової вигоди. Зазвичай вона весела і легка в спілкуванні. Характеризувати Катерину можна як приємну компанійську дівчину.

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Кіра

До нас ім'я Кіра прийшло із грецької культури і означало воно "пані". Втім, до грецької культурі ім'я Кіра потрапило із стародавньої Персії. Там воно звучало як Куруш, що в перекладі означає "як сонце". А до перської культури ім'я Кіра (Куруш) прийшло із санскриту і звучало воно як Кіран. Це означало на санскриті "Промінь світла". Кіра – чудовий друг і вірний товариш. Вона цілеспрямована, талановита і має нестандартне бачення ситуації. Це дозволяє їй досягти успіху в будь-якій сфері. Кіра добрий керівник і чудово вміє мотивувати людей. Вдома вона чудова господиня. Любить дітей і стає чудовою мамою.

Уляна

Вважається, що ім'я Уляна має спільну етимологію з іменами Юлія, Юліана і походить з давньоримської мови, втім значення трохи відрізняється і у перекладі означає "приналежність Юлію". Головними характеристиками Уляни можна назвати її чесність і порядність. Вона з віком вчиться на псувати взаємини з оточенням. Якщо в дитинстві вона обов'язково скаже негідникові про його ницості, то з віком мовчки зробить висновки. Уляна намагається нікого не образити і прийти до взаємовигідного рішення в будь-якій ситуації.

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