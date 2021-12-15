Переплутали дітей: стало відомо, як 4-річна дівчинка у Дніпрі зникла з дитсадка

Працівники дитсадка отримали догани.

У Дніпрі 4-річна Кароліна вийшла із дитсадка та ходила вулицями міста. Батьки кілька годин шукали дитину, її за 2 кілометри від навчального закладу помітили перехожі та викликали поліцію. У дитсадку кажуть, що це сталося через випадковість, мовляв, "переплутали дітей".

Про це 15 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Дитину за 2 кілометри від дитсадка знайшли перехожі та викликали поліцію

4-річна дівчинка вийшла із дитсадка о 18:00. За кілька хвилин за нею прийшла мати, проте дитини ніде не було, а вихователі заявили, мовляв, дівчинку забрав її дідусь. Здивована мати зателефонувала чоловікові, проте той це заперечив. Тоді жінка звернулася до поліції та разом з подругою кинулася шукати 4-річну дівчинку.

Малу, що йшла ввечері сама, помітили на жвавому проспекті біля торговельного центру. Небайдужі запитали дівчинку, де її батьки, і викликали поліцію. Виявилося, дитина від дитсадка подолала майже два кілометри.

"Вона сказала: я просто вийшла з дитячого садочка і йду додому. Посміхалася. Залюбки сіла до нас в автомобіль. Сказали, що поїдемо до мами. По дорозі ще віршики розповідала", - каже патрульний поліцейський Артем Тесля.

У Дніпрі 4-річна дівчинка зникла з дитсадка | Новини України

У дитсадку кажуть, що "переплутали Каролін"

Вихователька в дитсадку стверджує, що вона була певна, що по Кароліну прийшов дідусь. А через карантин дітей віддають за незвичною схемою.

"Подзвонили в домофон. Я ж не можу інших дітей залишити. Відкрила віконце у роздягальні, спитала, кого. Кароліну. переплутали просто. Не ту Кароліну. З іншої групи. Отаке співпадіння. Такий фатальний випадок. Переплутали дітей. Треба було одну дитину випустити, а випустили іншу", - каже вихователька Тетяна Советкіна.

Директорка вже виписала догану виховательці, нянечці та власній заступниці. Втім захищає їх, бо, каже, такого точно ніхто не хотів.

"Працюють багато років. І для них це стрес. Коли ти все своє життя віддаєш дітям, а тоді стається отака ситуація, яка перекреслює всі твої здобутки, це дуже боляче", - каже директорка дитсадка Ніла Ломако.

Директорці дитсадка також оголосили догану

Що це порушення інструкцій, вже визнали в управлінні освіти. Тому оголосили ще четверту догану – директорці дитсадка і збирають загальноміську нараду.

"Треба посилювати контроль щодо того, як відбувається процес, коли діточок передають, віддають батькам. І взагалі про створення безпечного середовища", - каже начальниця відділу міського управління освіти Світлана Клявченко.

У дитсадку тепер і приймають, і віддають дітей лише за підписом. Батьки інших малюків розділилися на два табори. Одні вимагають змін. Інші ж винуватять неслухняну малу. Маленька мандрівниця повернулася до садка. На який ризик наражалася, дівчинка не розуміє.

Нагадаємо:

У Дніпрі з дитсадка втекла 4-річна дівчинка. Дитина залишила дошкільний заклад і пішла "в місто".

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