Сидів на підвіконні: у Луцьку чоловіка врятували від самогубства

Сидів на підвіконні: у Луцьку чоловіка врятували від самогубства

Чоловік не міг пережити смерть дружини.

У Луцьку патрульні врятували чоловіка, коли той хотів викинутись з вікна шостого поверху.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 16 грудня.

27-річний лучанин сидів на підвіконні і ніби збирався стрибнути. Копів викликали налякані сусіди. А поки ті їхали – люди вмовляли чоловіка зайти всередину приміщення.

З’ясувалося, у чоловіка нещодавно померла дружина від ускладнень від ковіду. Від відчаю він вирішив вкоротити собі віку.

Чоловіка врешті передали медикам, з ним працювали психологи.

Новини Луцька: патрульні врятували чоловіка, коли той хотів викинутись з вікна шостого поверху

Нагадаємо, у Донецькій області загинув 35-річний депутат міської ради, випавши з вікна.

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