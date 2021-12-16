Сидів на підвіконні: у Луцьку чоловіка врятували від самогубства

Чоловік не міг пережити смерть дружини.
У Луцьку патрульні врятували чоловіка, коли той хотів викинутись з вікна шостого поверху.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 16 грудня.
27-річний лучанин сидів на підвіконні і ніби збирався стрибнути. Копів викликали налякані сусіди. А поки ті їхали – люди вмовляли чоловіка зайти всередину приміщення.
З’ясувалося, у чоловіка нещодавно померла дружина від ускладнень від ковіду. Від відчаю він вирішив вкоротити собі віку.
Чоловіка врешті передали медикам, з ним працювали психологи.
Нагадаємо, у Донецькій області загинув 35-річний депутат міської ради, випавши з вікна.
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