Українські фрилансери збільшили свої доходи: скільки заробляють

Кількість таких онлайн-працівників ще зросла на 14%.

На 20% зросли доходи українських фрилансерів: результати дослідження опублікувала одна платіжна платформа.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

За їхніми даними, за третій квартал цього року фрилансери та IT-компанії помітно наростили свої прибутки протягом року. У середньому IT-фахівці заробляли понад чотири тисячі доларів на місяць. Фрилансери отримували 3720 доларів. До слова, кількість таких онлайн-працівників ще зросла на 14%.

Найбільше заробили українські онлайн-продавці, які працюють на міжнародних торговельних майданчиках. Їхній заробіток склав майже 10 тисяч доларів. Зокрема, зріс доход стокових фотографів на 8%. За липень-вересень вони заробили у середньому майже півтори тисячі доларів.

Як повідомлялося, у Києві на одну вакансію службовця або керівника претендують 10 осіб. Це відбувається через дисбаланс, невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції. Середній розмір зарплати у вакансіях збільшився із 8,7 тис. грн торік до 10,4 тис. грн - нині.

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